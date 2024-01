Navio 'AIDAstella' traz 2.134 passageiros ao Funchal

O navio 'AIDAstella' chega, esta tarde, ao Porto do Funchal, com 2.134 passageiros e 622 tripulantes.

Posicionado na rota do Cruise in the Atlantic Islands (CAI), ou seja, fazendo cruzeiros pelas ilhas da Madeira e Canárias, o paquete veio de Tenerife para uma escala de 21 horas na Madeira. Assim, vai pernoitar na Madeira e amanhã, pelas 12 horas, parte rumo a La Palma, no âmbito do cruzeiro de 14 noites iniciado em Las Palmas e que termina no mesmo porto a 28 de Janeiro.