Estúdio de Criação Artística acolhe 18 projectos neste ano de 2024

O Estúdio de Criação Artística irá receber um total de 18 projectos, envolvendo a participação de 51 artistas.

Esta manhã, no âmbito da apresentação dos novos projectos para o ano de 2024, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, disse que tem havido "um investimento significativo" na cultura.

Temos vindo a aumentar o investimento na cultura no nosso concelho. Este ano, aumentamos os 2% de investimento nesta área. Temos um orçamento de cerca de 145 milhões e cerca de 2.5% está todo canalizado em cultura". Pedro Calado

A autarquia volta a apostar no Estúdio de Criação Artística de forma a "oferecer" este espaço aos artistas para a execução dos seus trabalhos, para que depois os possam "mostrar à sociedade", atraindo a população àquele polo cultural.

Numa lógica de fazer "elevar a cultura", Pedro Calado prometeu que, no próximo ano, será feito um reforço no investimento, com vista a ter mais projectos e artistas.

No próximo ano faremos crescer este apoio a esta residência artística. Temos mantido o investimento de 60 mil euros, mas no próximo ano vamos reforçar". Pedro Calado

O Estúdio de Criação Artística fez um ano em Dezembro de 2023, sendo uma marca do actual executivo municipal. O projecto tem como principais objectivos contribuir para a consolidação da actividade de artistas e agentes culturais provenientes de várias áreas artísticas.