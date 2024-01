O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou a importância do Orçamento Regional para 2024, hoje entregue, por “consagrar mais de 900 milhões de euros de investimentos”, sobretudo em sectores “fundamentais e prioritários como a Habitação, a Saúde, todo o projecto que está enquadrado para os lares”, para internamento e apoios aos mais idosos e aos cuidados continuados.

O governante falava à margem da visita às instalações na Madeira da empresa SunStone Maritime Group A/S, há três anos sediada no Registo Internacional de Navios da Madeira.

Albuquerque revelou, ainda, o facto de este ser um Orçamento “equilibrado”, que vem “dar sequência a um crescimento económico da Madeira em áreas-chave”, nomeadamente aquelas acima referidas, “onde as carências são mais significativas”. O presidente do Governo Regional destacou, em particular, “os cerca de 128 milhões de euros” destinados ao desenvolvimento de novos empreendimentos na habitação, bem assim “os mais de 80 milhões destinados às novas camas e na renovação de camas para os mais idosos”.