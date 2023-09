Conselho de Estado em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Estes são os destaques desta quarta-feira, 6 de Setembro, publicados nos jornais nacionais.

Público:

- "Juiz suspeito de viciar distribuição de processos escapa a sanção disciplinar"

- "Conselho de Estado: Marcelo teceu críticas, Costa ficou em silêncio"

- "Ciência: Portugal ganha supercomputador dez vezes mais rápido do que o seu antecessor"

- "Plano do Governo para a redução do IRS prevê corte de 525 milhões de euros no próximo ano"

- "Edgar Morin: 'Navegamos num imenso oceano de incertezas'"

- "Arte contemporânea: Carlos Bunga pintou o chão de rosa na Bienal de São Paulo"

- "Festival de Veneza: 'Boa viagem, Mr. Sakamoto', sussurra-lhe o filho neste filme"

Correio da Manhã:

- "'Barão' forçado a visitas diárias à GNR. Juiz não aceitou caução apresentada por Jacques Rodrigues"

- "Rui Costa lança alerta vermelho. Presidente do Benfica avisa sobre escândalos no futebol"

- "FC Porto arrisca multa até 30 mil euros por apagão do VAR"

- "Guerra no dragão. Rui Moreira arrasa Sérgio Conceição"

- "Pedras Salgadas. Homem morre à porta do centro de saúde"

- "Ovar. Predador sai da cadeia para atacar jovem"

- "PM em silêncio no Conselho de Estado. António Costa deixa Marcelo a falar sozinho"

- "Amélia de Jesus [euromilionária]: 'Roubei as ossadas do meu marido'"

- "Terra treme. Sismos sentidos no Algarve e Alentejo"

- "Tomar. Bebé de 13 meses ferido com água a ferver"

- "No Vaticano. Primeiro-ministro marca encontro com o papa"

Jornal de Notícias:

- "Mais de metade das medidas antifraude ficaram na gaveta"

- "Campanha de vacinação pronta a arrancar"

- "António Costa calado em Conselho de Estado tenso"

- "Ciclismo: Pedro Silva conquista amarela em nova reviravolta"

- "Reforço policial na instrução do processo de morte no Dragão"

- "V.P. de Aguiar: Idoso morre no carro à porta do centro de saúde"

- "Justiça: Avaria informática deixa tribunais a meio-gás"

- "Consumo: 77 milhões para digitalizar comércio de rua"

- "Serviços: Atrasos nos CTT obrigam clientes a pagar multas"

- "Temporada: Teatro São João traz Santareno e Tchékov"

Diário de Notícias:

- "Portugal escapa ao crescimento de ataques informáticos graves"

- "Conselho de Estado: 'Fazedor' Costa fica em silêncio e deixa Marcelo 'no seu próprio galho'"

- "Guerra: Um piloto desertor, mercenários de Cuba e armas de Kim expõem dificuldades da Rússia"

- "Alta Tensão. Rui Zink: 'O risco do populismo não é o Trump, o Ventura, é tratar os outros como se fosse idiotas'"

- "Secretas: 'Lobby' diplomático pode ficar reforçado com nomeação do número dois para o SIED"

- "Lay-off avança: Estão fechadas as negociações na Autoeuropa com crença de que a empresa podia 'ir mais além'"

- "Verão: Pagamentos com cartão crescem 15% à boleia dos estrangeiros"

Negócios:

- "Peso dos precários volta a ser o terceiro maior da UE"

- "Será abril o novo agosto do turismo?"

- "Autoeuropa segura salários com recurso ao lay-off"

- "Fundos ganham 1,2 mil milhões em sete meses"

- "Europeus contam reduzir despesas para mínimos do início da guerra"

- "Política: Marcelo fez reparos e Costa ficou em silêncio"

- "Unicre: Pagar café com cartão faz disparar operações"

Record:

- "Benfica. Di María para renovar. Rui Costa rendido ao argentino"

- "Sporting. 'Quero sempre algo ainda maior', Hjulmand focado nos leões mas com objetivos claros"

- "FC Porto. Rui Moreira ataca Conceição: 'Temos um treinador falhado'"

- "Al-Khelaifi. Líder do PSG elogia: 'SP. Braga está no topo do futebol mundial'"

- "Veron fora da lista da Champions"

- "Seleção. António e Inácio disputam vaga de Pepe"

A Bola:

- "Rui Costa explica tudo sobre o mercado de verão: 'Este plantel é melhor e não custa mais um euro'"

- "Seleção. Vitinha antevê Portugal mais perto do Euro'2024"

- "FC Porto. Gabriel Veron fora da lista para a Champions"

- "Sporting. Jogadores emprestados podem render 47 milhões de euros"

- "Espanha. João Félix abdicou de 17 milhões para jogar no Barça"

- "Arbitragem. Collina satisfeito com aplicação geral das compensações"

O Jogo:

- "FC Porto. Reforços supersónicos. Tendência muda com aquisições a justificar chamada imediata do treinador"

- "Benfica. Ramos segurou os ases"

- "Rui Costa: 'Massa salarial não subiu um euro'"

- "Sporting. Hjulmand vê leão como trampolim"

- "Braga. Vitor Carvalho colado ao centro de comando"

- "Seleção. Vitinha contra as confusões"

- "Ciclismo. Almeida acelera até ao 6.º posto na Vuelta"