Madeira e Açores em destaque nos jornais por causa das drogas sintéticas

Bom dia. Também o empresário Cristiano Ronaldo está em destaque neste dia 30 de Agosto de 2023.

No Correio da Manhã:

- "PJ apanha violador em série. Suspeito de atacar várias mulheres em Guimarães"

- "Benfica. Arábia saudita ameaça regresso de Félix"

- "Panathinaikos-SP Braga (0-1). Braga conquista lugar na Champions"

- "Sporting no mercado. Sinisterra no radar do leão"

- "Pediu Sérgio Conceição. Iván Jaime oficial no dragão"

- "Tropa aceita recrutas de apenas metro e meio"

- "Carlos Alexandre. Juiz arrisca ficar sem carro e sem segurança"

- "72 mil funcionários. Função pública com novas regras de promoção"

- "Quarteira. Discussão de trânsito acaba em homicídio à saída da praia"

- "Constitucional. Lei da droga passa mas PSD prepara contestação ao diploma"

- "Investigação. Polícia apreende 28 lanchas do tráfico"

No Público:

- "Quase dois terços das novas drogas detetadas em Portugal estão nas ilhas"

- "Grupo Wagner. Funeral de Prigozhin realizado em segredo em São Petersburgo"

- "Inflação. Professores do privado vão receber mil euros extras"

- "Embalagens. Governo pondera alargar taxa a mais materiais"

- "Candidatura a Belém. Quanto mais cedo melhor? Sim, mas há riscos"

- "Espanha. Feijóo e Sánchez vão encontrar-se, mas bloqueio mantém-se"

- "Meu querido mês de Agosto. Enano, palhaço como nós: 'O palhaço é um revolucionário do sistema'"

- "Festival de Veneza. Com greve no adro, antecâmara dos Óscares evitou a catástrofe por um triz"

No Jornal de Notícias:

- "Revolução na Saúde"

- "Hospitais e cuidados primários passam a ter uma gestão conjunta"

- "Financiamento do SNS será feito por doente e não por produção"

- "Líder da Associação de Municípios destaca maior proximidade ao cidadão"

- "Matosinhos. Refinaria começa a ser demolida em outubro"

- "Guimarães. Detido violador que atacou oito mulheres num ano"

- "Educação. Pais não sabem como reaver dinheiro gasto com manuais"

- "Panathinaikos 0-1 Braga. Guerreiros merecem o Euromilhões"

- "FC Porto. Dragões pagam 10 milhões por 80% do passe de Iván Jaime"

- "Benfica. Guedes na Luz por empréstimo dos Wolves"

- "Exportações. País vende sapatos mais caros mas produz menos"

- "Lisboa. Caos das trotinetas abranda após novas regras"

No Diário de Notícias:

- "Tolerância zero aos condutores em excesso de velocidade"

- "Espanha. Tudo o que separa Feijóo e Sánchez antes de reunião"

- "E depois da 'Silly Season'? Conseguirá Rui Tavares ficar Livre do 'stress' de deputado único?"

- "Legislação. Constitucional validou e Marcelo vai promulgar a nova lei da droga"

- "Comércio. Portugal exportou menos sapatos, mas a preços mais elevados"

- "Isabel Santos [eurodeputada]: 'Seria uma negação dos nossos valores europeus continuar a assistir às mortes no Mediterrâneo'"

- "Perfil. Praias, futebol e Bocage: a alma setubalense de Toy"

- "Futebol. Fabrizio Romano, o jornalista que é 'rei' do mercado de transferências"

- "Opinião de Helena Freitas e António C. Gouveia. Os futuros da biodiversidade"

No Tal & Qual:

- "As mentirolas de Marcelo"

- "Restaurante da moda é uma bomba-relógio"

- "Com este patrão ninguém faz farinha!"

No Negócios:

- "Inflação põe PME nacionais a crescerem 7,5% este ano"

- "FTX deixa buraco de 6,5 milhões entre clientes em Portugal"

- "Jim O'Neill [economista]: 'Não é saudável o mundo estar tão dependente do dólar'"

- "Indústria. Raclac prepara expansão após investir 35 milhões"

- "Investimento. Empresas valem 62% do recorde em inovação"

- "93 anos do homem de hábitos simples que se fez oráculo. Dono da Berkshire Hathaway, que faz hoje anos, já tem o sucessor escolhido"

No O Jornal Económico:

- "Portugal e Canadá unem forças para estimular economia azul"

- "Trabalhadores da Autoeuropa preocupados com perda de salários"

- "Contratos de obras públicas estão 40% abaixo dos concursos lançados"

No A Bola:

- "Panathinaikos-SC Braga (0-1). Gigantes! SC Braga vence na Grécia e assegura pela 3.ª vez entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões"

- "Benfica. Aí está Guedes"

- "FC Porto. Iván Jaime até 2029!"

- "Sporting: 'Fresneda é aposta certeira e jogada perfeita de antecipação', Futre elogia contratação por cinco anos do jovem lateral-direito espanhol"

No Record:

- "Benfica. Guedes fecha plantel"

- "Liga dos Campeões. Panathinaikos-SC Braga (0-1). Nadar com os tubarões"

- "Sporting. Extremo ainda é sonho de verão de Amorim"

- "FC Porto. Iván Jaime garantido por 10 milhões"

- "Arábia Saudita. Ronaldo bisa e assiste"

No O Jogo:

- "Panathinaikos-SC Braga (01-). Calibre Champions"

- "Benfica. Gonçalo Guedes fecha o ataque"

- "FC Porto. Iván Jaime é reforço do dragão"

- "FC Porto: 'Feliz por chegar ao maior de Portugal', Jorge Sanchéz oficializado como opção para o lado direito da defesa"