Crédito, habitação e salário entre os destaques dos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as grandes notícias destas sexta-feira, 25 de Agosto de 2023, publicadas nos jornais nacionais.

No semanário Expresso:

- "PS admite contratação de estrangeiros para Forças Armadas"

- "Marcelo garante apoio total e Zelensky pode vir 'rapidamente' a Portugal"

- "Governo acredita que oposição de Marcelo vai apertar"

- "Segurança Social pede devolução de subsídios a ucranianos"

- "Yevgeny Prigozhin, a morte do inimigo íntimo"

- "Alcaraz a caminho de ser o melhor de sempre no ténis?"

- "Santa Casa obrigada a limpar as contas"

- "Como é a nossa alimentação"

- "Cuidar de quem está no fim da vida"

- "Sérgio Rebelo: 'É natural que os juros tenham de subir'"

- "Empresas não desistem do trabalho remoto"

- "Bugalho e Tavares no Expresso"

- "Melo junta Portas, Monteiro e Cristas"

- "IL desafia Montenegro"

- "Reservas de sangue ameaçadas"

No Nascer do Sol:

- "João Varandas Fernandes, diretor do Centro de Responsabilidade Integrado de Traumatologia Ortopédica do S. José: 'O SNS é um pilar importante da estabilidade social do país'"

- "Alexandre Pomar: 'As pessoas só vão aos museus quando têm jardins e restaurante'"

- "André Gomes, presidente da Região do Turismo do Algarve: 'É um pouco alarmista dizer que houve poucos portugueses no Algarve'"

- "Presidenciais. Apoio a Centeno faz aparecer 'pesos pesados' do PS"

- "Yevgeny Prigozhin. Ascensão e queda de um duro"

- "MAI dá posse a novos comandantes da PSP e GNR no dia 4"

- "Rentrée do CDS com Portas, Cristas e Lobo Xavier"

- "Mais Habitação, o 28.º veto de Marcelo... sem consequências"

- "'O pai da Bomba Atómica' - Oppenheimer, o prodígio que aterrorizou o mundo"

No Correio da Manhã:

- "Governo falha na ajuda ao crédito. Burocracia trava acesso aos apoios"

- "Benfica. Dí Maria avisa treinador: 'Schmidt sabe que não gosto de sair'"

- "FC Porto. Nottingham Forest dá 15 milhões para levar Zaidu do dragão"

- "Sporting. Ganês Fatawu deixa leões e ruma a Inglaterra"

- "Já faltam professores em Lisboa e no Sul"

- "Mistério em Coimbra. Contas de empresário desaparecido vistas"

- "Míssil ou bomba? Explosão mata inimigo de Putin"

- "Ucrânia. Adeus de Marcelo a Kiev em festa"

- "Acidente de jipe. Bombeiro conta momentos de terror"

- "Felgueiras. Homicida planeou ataque a docente"

No Público:

- "Quartos para estudantes subiram 10% e custam mais de 400 euros em Lisboa e Porto"

- "Guerra. Marcelo garantiu apoio total à Ucrânia, em ucraniano"

- "Prejuízos. Farfetch ajusta rota após tombo na bolsa de Nova Iorque"

- "Política. Há dois anos que Governo não limpa legislação obsoleta"

- "Crise climática. Portugal é dos que perdem mais turistas com aumento do calor"

- "Os dias de um astronauta da ISS. Andreas Mogensen parte hoje: 'O espaço é implacável'"

- "Arquitetura. Quando no Algarve a tradição casava com o modernismo, por Ana Cristina Leonardo"

- "Centenário de Fernando Távora. Uma exposição na 'Casa dos 24' para celebrar a pedra fundadora da arquitetura portuguesa"

No Jornal de Notícias:

- "Casamento de menores voltaram a aumentar com fim da pandemia"

- "Ano quente, ano farto. Vindimas arrancam mais cedo. Produção cresce em várias regiões, com Douro em destaque"

- "Moreira e Governo em colisão por causa de escola em ruínas"

- "Guerra. Marcelo falou em ucraniano para um povo 'indomável'"

- "Seca. Autotanques garantem abastecimento no Alentejo"

- "Educação. Há 1600 professores dos quadros ainda sem escola"

- "Feira do Livro. Porto, a casa de Manuel António Pina e Germano Silva"

- "Evasões. Gelados artesanais"

- "Benfica exige um milhão a Rui Pinto por ter falhado o penta"

- "FC Porto. Conceição quer 'ganhar, ganhar, ganhar' com Pinto da Costa"

No Diário de Notícias:

- "Peso do salário mínimo no nível mais baixo de há sete anos"

- "Alimentação. Dois terços das refeições dos portugueses são preparadas fora de casa"

- "Visita à Ucrânia. Marcelo manda abraço, em ucraniano, para o 'corajoso e indomável' povo"

- "Suspeito. Putin fala nos 'erros' de Prigozhin e envia condolências"

- "Saúde: 'Médicos internos tornaram-se no bote salva-vidas do SNS', alertam"

- "Substituições. Já não há professores de Matemática, Português e Biologia em Lisboa"

- "Caso Chega. Eleições regionais na Madeira podem ser impugnadas"

- "Alta Tensão. Alexandre Silva: 'Os impostos são muito altos. As PME são quem safa tudo isto, no final do dia'"

No Negócios:

- "Fim da Tesla das bicicletas lesa clientes em Portugal"

- "BRICS passam a pesar mais de um terço do PIB mundial"

- "De subida em subida, Nvidia ainda tem espaço para crescer"

- "Trocas comerciais dos países do G20 dão novos sinais de abrandamento"

- "Banco da família Amorim dispara lucros ao libertar provisões"

- "A vida de quem busca achados à beira-mar"

No O jornal Económico:

- "Barraqueiro avalia entrada em consórcio para TAP"

- "Privatizações marcam a rentrée nos negócios"

- "Montepio exposto em 14 milhões ao PRR do edifício Promenade"

- "'A inteligência artificial terá mais impacto que a internet. É ficção científica a vir', Ricardo Parreira, CEO da PHC Software"

- "As mais poderosas. Inês Caldeira é a 4.ª portuguesa mais poderosa nos negócios"

- "Próximo ano será decisivo para Lei das Finanças Regionais"

- "Crédito agrícola eleva lucros do setor para 2,2 mil milhões"

- "Espanha. Alberto Núnez Feijóo ganhou as eleições, mas está longe de ter assegurada investidura"

- "Política Monetária. Centeno pede cautela ao BCE e lembra que combate à inflação ainda não terminou"

No A Bola:

- "Sporting agarra Fresneda. Lateral-direito já disse sim ao projeto Amorim"

- "Sporting. Fatawu emprestado ao Leicester"

- "'Ligaram-me da Arábia, mas escolhi o Benfica', Di María"

- "FC Porto. Jorge Sánchez preso pelas garantias bancárias"

- "Ciclismo. 'Pódio é o objetivo!', João Almeida ambicioso na Volta a Espanha"

No Record:

- "Benfica. 'O treinador sabe que não gosto de ser substituído', Di María elogia Schmidt mas explica má cara no Bessa"

- "Futsal. SP Braga em grande, cazaques imparáveis"

- "Sporting. Amorim exige trancas à baliza"

- "FC Porto. Forest ataca Zaidu com 15 MEuro"

E no O Jogo:

- "Negócio fechado. Jorge Sánchez reforça opções do FC Porto no lado direito da defesa"

- "'Espero voltar aqui com o título', Conceição foi homenageado no dragão e partilhou louros com Pinto da Costa"

- "Benfica. Kellven apontado às águias"

- "Sporting. Valladolid nega acordo por Fresneda"

- "Braga. Al Musrati faz disparar os alarmes"

- "V. Guimarães: 'Habilitações de Turra? Estou confortável', António Miguel Cardoso conta ter o técnico no banco com o Vizela"