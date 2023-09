FC Porto-Arouca, habitação e professores entre os destaques dos jornais nacionais

Bom dia. Estes são os destaques desta segunda-feira, 4 de Setembro, publicados nos jornais nacionais.

Público:

- "Ano letivo arranca com número recorde de professores a reformar-se"

- "Líder de pesquisa faz 25 anos: Chatbots ainda não conseguiram destronar a Google"

- "Turismo de Portugal: Estado premeia empresária arguida por lenocínio"

- "Douro: Fisco ainda não avaliou barragens para cobrar IMI"

- "Dúvidas: Marcelo avisa que habitação 'não é caso encerrado'"

- "Guerra na Europa: Ucrânia anuncia ter rompido defensiva russa em Zaporijjia"



Correio da Manhã:

- "Radares sacam 360 mil euros em 24 horas. Recorde de infrações registado em autoestradas"

- "SP Braga-Sporting (1-1). Empate de candidatos"

- "FC Porto-Arouca (1-1). Dragões protestam jogo que Evanilson iguala aos 90+19'"

- "Benfica. Aursnes baralha opções de Schmidt"

- "Denúncias contra fuga de pagamento de impostos duplicam"

- "Ana Fernandes, filha de idoso morto em Loures: 'Ninguém do hospital me pediu desculpa'"

- "Autoeuropa. Despedimentos e salários preocupam trabalhadores"

- "Eleições. Montenegro cede a Durão e diz que quer ganhar europeias"

- "Cantanhede. Dois burlados com bitcoins ficam sem 290 mil euros"

Jornal de Notícias:

- "Encher o depósito custa mais 10 a 14 euros do que em maio"

- "Braga 1-1 Sporting: Muita luta pouca eficácia"

- "FC Porto 1-1 Arouca: Penálti anulado por telemóvel"

- "Consumo: Portugal já exporta insetos para alimentação"

- "Reportagem: 'Os russos executaram três amigos meus', conta Mykola"

- "Braga: Empresário que combatia a pobreza exige à Igreja 16 milhões"

- "Valpaços: Meia hora de granizo destruiu culturas"

- "Porto: Metro bate recordes no número de passageiros"

- "Grande Prémio JN: Pedro Silva arranca primeira vitória da carreira, César Fonte segura amarela"

Diário de Notícias:

- "Crise: Revolução global em marcha na regulação da habitação"

- "Festa do Avante!: Comunistas unidos no apoio a Raimundo e no ataque ao PS"

- "Alta Tensão. Filipe Froes: Greve? 'Não temos muitas alternativas para alertar a população para os problemas graves do SNS'"

- "Matthias Maurer, astronauta: 'Adorava levar os políticos ao espaço. O primeiro? O senhor que manda na Rússia'"

- "Política: Montenegro acusa Costa de falta de competência para governar o país"

- "Brasil: Para agradar a todos, Lula desagrada à Esquerda"

- "Exposição: Beleza da arte têxtil mexicana para ver em Lisboa, na Casa da América Latina"

Negócios:

- "Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência: Governo avalia 'novos instrumentos' de combate à inflação"

- "Acionista chinês do BCP sinaliza apoio 'forte' à instituição bancária"

- "Investidor privado. Ensino superior: crédito a que preço?"

- "OE 2024: 3 mil milhões são o início. Há mais despesa a caminho"

- "Energia: Gás regulado vê número de clientes duplicar"

- "Centeno antecipa-se à UE no controlo de criptoativos"

- "Prozis à procura de faturar 10 milhões na 12.ª fábrica"

Record:

- "FC Porto-Arouca (1-1). Caldeirada. Dragões empatam aos 90'+19 e pedem anulação da partida"

- "SP Braga-Sporting (1-1). Elétrico. Dois golaços num grande espetáculo"

- "Benfica. Ninguém pára Rafa"

- "Canoagem. Pimenta vence 3.º título mundial em 9 dias. Conquistou prova de K2 ao lado de José Ramalho"

O Jogo:

- "FC Porto-Arouca (1-1). Um caso às cegas. Árbitro reverteu grande penalidade por indicação do VAR sem acesso às imagens"

- "Braga-Sporting (1-1). Divisão de elite"

- "Benfica. 'Bernat é um dos melhores do mundo', Rebocho jogou contra o espanhol e vê-o como alternativa ideal a Grimaldo"

- "II Liga. Frame errado na TV cria nova polémica. Golo invalidado à Oliveirense começou por mostrar linhas mal colocadas"



A Bola:

- "FC Porto-Arouca (1-1). Sem bateria! No estádio do dragão todos ficaram com falta de carga"

- "SAD portista pede anulação do jogo por 'má conduta da arbitragem'"

- "SC Braga-Sporting (1-1). Leão falha liderança isolada"

- "'Benfica é incrivelmente gigante', Kokçu recebeu prémio de melhor jogador da Liga dos Países Baixos da época passada no dia seguinte ao 1.º golo pelos encarnados"

- "Liga. Boavistão vai na frente"