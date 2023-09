Inaugurações 'proibidas' na Madeira e Albuquerque em destaque na imprensa nacional

A Madeira está em destaque, esta sexta-feira, na imprensa nacional. O Expresso escreve que na Região as inaugurações 'proibidas' continuam e o Nascer do Sol destaca uma declaração do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque: "O mundo está cheio de políticos simpáticos que não sabem governar".

Conheça a capa destes dois matutinos:

Saiba que dizem os restantes jornais nacionais:

Correio da Manhã:

- "Crime macabro em Peniche. Jovem mata irmã por causa de telemóvel"

- "BCE sobe juros pela décima vez seguida para máximos de 22 anos"

- "Ativistas do clima prometem guerra. 16 detidos por bloquearem entrada de reunião do Conselho de Ministros"

- "Est. Amadora-FC Porto. Sérgio Conceição quebra o silêncio. Ataca Rui Moreira e defende Taremi"

- "Benfica. Schmidt pondera dar folga a Di María"

- "Em Lisboa. Violador de Alvalade preso a atacar mulher"

- "Ordem. Mais de 1500 advogados castigados em cinco anos"

- "Política. PSD chama 'criancice' a moção de censura do Chega"

- "Educação. Registados 14 crimes por dia nas escolas"

- "Mistério. Especialistas divididos sobre seres 'não humanos'"

Público:

- "Governo só este mês fixa isenção das despesas com teletrabalho"

- "Décimo aumento. BCE admite que pico das taxas de juro pode já ter sido atingido"

- "Crime em Peniche. O que levou a PJ a suspeitar que irmã de 16 anos era a assassina"

- "Entrevista [Cristina Duarte, subsecretária da ONU para África]. 'A ausência do Estado tem sido fonte de conflito em África'"

- "ípsilon. Recomeçar. A rentrée na música, cinema, televisão, literatura, artes, teatro e dança"

- "Tribunal. Jovens em defesa do clima: uma luta de 'David contra Golias'"

- "Futebol. O guarda-redes é o anti-herói que não só impede golos, como joga ao ataque"

- "Reforma do património. Pedro Sobrado, um homem do teatro na empresa que vai gerir museus e monumentos"

Jornal de Notícias:

- "Catástrofes forçam seguros de viagem a adaptar apólices"

- "Reuniões de turma realizadas 'online'"

- "Crédito à habitação dispara 600 euros em ano e meio"

- "Médicos. Sindicatos contestam aumentos para especialistas"

- "Sinistralidade. Peões atropelados sobem 70%"

- "Porto. Seis milhões já visitaram o Bolhão"

- "Polémica. Autor da estátua de Camilo perplexo"

- "Mata irmã, guarda corpo três dias em casa e enterra-o nas traseiras"

Diário de Notícias:

- "Banco Central Europeu admite manter juros altos até 2025"

- "José Paulo Costa. 'Metade dos prédios que existem em Lisboa não resistem a um sismo'. Entrevista DN/TSF ao especialista em reabilitação estrutural"

- "Médicos. Falta de acordo terá 'efeitos negativos nas mudanças no SNS e na Saúde das pessoas', alerta o economista Pedro Pita Barros"

- "Parlamento. Chega divide a direita com moção de censura"

- "Woody Allen. 'Precisava de dois ou três meses em Lisboa para ter a ideia de um filme'"

- "Líbia. Desastre em Derna suspende rivalidade leste-oeste"

- "Alta tensão. Francisco Miranda Rodrigues [bastonário da Ordem dos Psicólogos]. 'Com respostas pseudocientíficas, estamos a correr riscos acrescidos de saúde e segurança'"

Negócios:

- "Concurso para explorar lítio em seis novas áreas avança dentro de meses"

- "Juros terão chegado ao pico, mas vão demorar a descer"

- "Álvaro Mendonça e Moura, presidente da CAP [Confederação dos Agricultores de Portugal]. 'Primeiro-ministro manifestou abertura para rever políticas'"

- "Matérias-primas. Petróleo pode chegar aos 100 dólares até final do ano"

- "Construção. Mota-Engil com via aberta para concorrer ao metro de Bogotá"

- "Entrevista a António Zambujo [músico]. 'Estamos numa fase de falta de coragem política'"

- "As suas finanças. Um consultório para esclarecer as dúvidas"

O Jornal Económico:

- "Bruxelas processa Estado por pagar tarde às empresas"

- "Subida de juros para níveis históricos pressiona Portugal"

- "Altice contrata EY para auditoria forense aos negócios do caso Picoas"

- "JE comemora sétimo aniversário com grande conferência para debater 2024"

- "Da banca à IA, conheça as grandes tendências do próximo ano"

- "Bain e Kronos preparam oferta ao Novo Banco por terreno das Amoreiras"

- "Governo aprova na próxima semana novos apoios a famílias afetadas pela subida dos juros"

- "Eleições regionais na Alemanha testam prestação do governo liderado por Olaf Scholz"

- "Et Cetera. 'Saudade faz parte de tudo na minha vida. Vou eternamente ter saudade', Buba Espinho"

A Bola:

- "Sérgio Conceição volta com língua afiada. Técnico do FC Porto falou 37 dias depois"

- "Benfica. Arthur Cabral trabalhou na paragem para afinar pontaria"

- "Sporting. A Bola dá-lhe a conhecer o grupo de elite da formação"

- "Internacional. Bernardo Silva nomeado para o The Best da FIFA"

O Jogo:

- "E. Amadora-FC Porto. SC sem filtro. Respostas a tudo e a todos no regresso de Sérgio Conceição às conferências e, hoje ao banco"

- "FC Porto. Varela titular e Ivan Jaime à espreita"

- "Braga. Djaló renova até 2027"

- "Benfica. Tubarões atacam António Silva"

- "Sporting. Gyokere e Diomonde geridos"

- "V. Guimarães. Presidente exige resposta positiva da equipa"

- "Andebol. Triunfo tangencial sobre o Wisla Plock (24-23). Dragão entra com mão direita na Champions"

Record:

- "Benfica. Trubin quer jogar já. Guarda-redes ansioso com a estreia"

- "Sporting. Dérbi sem respirar. Leões vão à Luz com menos de 72 horas de descanso"

- "E. Amadora-FC Porto. Sérgio volta sem papas na língua: 'Jogamos pouquinho'"

- "Hóquei em patins. Elite Cup. Os melhores do mundo estão no Record"

- "Ténis. 'O meu treinador violou-me 400 vezes', a confissão dramática de Angelique Cauchy"

- "Liga Record arranca hoje"