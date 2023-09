IVA Zero, Educação e Eslováquia-Portugal em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Estes são os destaques desta sexta-feira, 8 de Setembro, publicados nos jornais nacionais.

Expresso:

- "Ainda faltam professores para 100 mil alunos"

- "Museu do 25 de Abril está em marcha"

- "Motoristas de TVDE a dormir dentro dos carros"

- "Marcelo e Costa tentar evitar a rutura total"

- "Patrões pedem alívio fiscal ao Governo"

- "As medidas de Costa para recuperar os eleitores jovens"

- "Portugal quer travar rótulos de alerta no vinho"

- "A guerra dos Proud Boys contra a democracia"

- "Portugal está de volta ao grande palco do râguebi"

- "Mortágua: 'Há que obrigar os bancos a reduzir juros'"

- "Lipotevsky: 'Elites políticas não ouvem o povo'"

- "Ambiente aprova mina de lítio"

- "Manuel Pinho chama testemunhas"

- "IVA zero até final do ano"

Nascer do Sol:

- "Gabinete de Estudos do BdP arrasa Centeno"

- "O primeiro-ministro e a arte de governar: Cavaco fala em 'necessidade de regenerar a política'"

- "António Costa almoça com João Galamba depois de arrumado o Conselho de Estado"

- "José Santos, presidente da Região de Turismo do Alentejo e Ribatejo: 'O litoral alentejano poderá transformar-se a médio prazo no principal destino turístico europeu'"

- "CDS. Papa Francisco inspira Lobo Xavier: Partido é para todos, todos, todos"

- "António Félix da Costa: 'Não gosto de ser apenas mais um'"

- "Eleições: Autárquicas de 2025 já mexem nos partidos"

- "Empresários contestam amnistia de procedimentos disciplinares"

- "Aristóteles Drummond e o 90.º aniversário de André Jordan"

Correio da Manhã:

- "Declaração de património. Banco perde documentos de Costa"

- "Revela primeiro-ministro em resposta ao Tribunal Constitucional"

- "Divulgadas primeiras conversas. VAR sem segredos"

- "Ex-fuzileiro culpa polícias pela morte do agente Fábio Guerra"

- "Mistério tem 10 anos. Família quer saber quem matou Marcelo"

- "Governo acena a jovens com incentivos"

- "Início do novo ano. 123 mil alunos em risco de não ter professor"

- "Palmela. PJ investiga queixa por violação de menor em festa"

- "Guerra. EUA enviam para a Ucrânia munições controversas"

- "Rui Veloso infetado com covid-19"

Público:

- "Governo abre em Outubro mil vagas para bolsa de recrutamento da função pública"

- "Apoios aos jovens. PS já chumbou medidas semelhantes às anunciadas por António Costa"

- "Passes grátis elogiados. Há mais dúvidas na eficácia de devolver propinas"

- "Menos jovens dizem querer votar PS"

- "Râguebi: Portugal está de volta ao Mundial, agora sem o amadorismo de há 16 anos"

- "Eleanor Catton: 'O romance é uma espécie de antídoto para as redes sociais'"

- "Festival de Veneza: Daaaaaali!, um ensaio sobre a experiência do tempo"

- "Início do ano letivo: Conselho de Escolas diz que a 'situação é pior' do que esperava"

- "Cabaz alimentar: IVA de 0% nos alimentos até dezembro está nas mãos da AR"

- "Ofensiva diplomática: Biden vai à Índia tentar conter a influência da China"

Jornal de Notícias:

- "Estado lucra dois milhões por dia no IVA mesmo com taxa zero nos alimentos"

- "Reportagem: Exército só vigia florestas em nove municípios"

- "Hoje Evasões: Refúgios para acabar as férias em beleza"

- "Seleção: Portugal à procura do melhor arranque de sempre"

- "Médicos: Rejeitada proposta de aumento superior a 900 euros"

- "Braga: Comerciantes à espera de retorno de 15 milhões com Noite Branca"

- "Justiça: PSP ataca GNR cigano no Facebook e enfrenta processo"

- "Porto: Sorteio para bancas de castanhas termina em violência"

- "Áudios do VAR: 'É vermelho. Deixa estar essa imagem para vender'"

- "Ciclismo: Fuga a alta velocidade dá vitória a Fábio Costa"

Diário de Notícias:

- "'Os bombeiros são sempre empurrados para um pano escuro, as finanças. Não há dinheiro': António Nunes na entrevista DN-TSF [Presidente da Liga dos Bombeiros]"

- "Escolas: 'O telemóvel não pode ser um intruso, tem de ser um convidado'"

- "Alta Tensão. Ana Bacalhau: 'Deve haver apoio à obra cultural, mesmo quando não é viável comercialmente'"

- "Política: Marcelo Rebelo de Sousa arrefece confronto com António Costa"

- "Fórum Socialismo: Rentrée do Bloco marcada pela luta por salários e habitação"

- "Imóveis: Vendas da própria casa puxam pelo mercado imobiliário em 2023"

- "Brasil: 7 de Setembro de Bolsonaro versus o de Lula. Descubra as diferenças"

Negócios:

- "Mina de Montalegre tem lítio todo vendido"

- "#Os mais poderosos 2023: #1 Christine Lagarde: Mexeu com a vida de todos e está, por isso, no topo da lista dos Mais Poderosos. A política monetária voltou à ordem do dia"

- "Altice está à procura de capital"

- "Travagem no setor imobiliário ameaça contas das câmaras"

- "Portugal com 'rating' A é possível, mas não para já"

- "Compra de casas de luxo por italianos acelera"

- "Entrevista a Ana Isabel Lage Ferreira: Sempre que se fala de professores, fala-se de uma classe em 'burnout'"

O Jornal Económico:

- "CIP pede regresso do 'lay-off' simplificado para fileira da Autoeuropa"

- "Altice prepara venda de ativos e abertura do capital a novos investidores"

- "'Rezar por um inverno mais quente não é uma política energética aceitável', Otávio Simões, CEO da Tellurian"

- "Arrow negoceia compra do empreendimento Palmares à Kronos"

- "Economistas pedem apoios direcionados para lidar com inflação em 2024"

- "IVA zero com impacto de 550 milhões nos cofres do Estado"

- "Sondagem da GFK para o JE dá maioria absoluta à coligação PSD/CDS"

- "Geriatria. Rita Correa Mendes e a HUG: Abraçar a velhice"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Aqui todos se matam para jogar', Jorge Sánchez já está a par do grau de exigência de Sérgio Conceição"

- "Jejum de Taremi chega ao Irão"

- "Eslováquia-Portugal. 'Cancelo e Félix estão perfeitos', Roberto Martínez defende as escolhas que deram polémica"

- "Benfica. Direitos TV. Rui Costa reforça posição"

- "Sporting. Catamo pode custar cinco vezes mais"

- "Thinking Football. 'Não quero ser mais do que adepto', Rui Moreira discursou na abertura do evento"

- "Arbitragem. Nove lances em alta voz. Comunicações do VAR divulgadas pela primeira vez"

Record:

- "Benfica. 'Champions não é utopia', Rui Costa considera 'estupidez' não alimentar o sonho"

- "Fica até à Copa América. Di María prepara adeus à seleção"

- "Roberto Martínez: 'Não podemos agradar a todos'"

- "Seleção. Eslováquia-Portugal: Cancelo e Félix espreitam onze"

- "Sporting. Plantel sem emprestados pela primeira vez em 15 anos"

A Bola:

- "Eslováquia-Portugal. Com muita paixão. Roberto Martínez sabe como ganhar em Bratislava"

- "Benfica. Presidente sonha com o título europeu"

- "FC Porto. Jorge Sánchez quer ganhar títulos no Dragão"

- "Sporting. Diomande e Morita aumentados"

- "Liga. Pedro Proença pede 'humildade' para melhorar"