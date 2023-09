Saiba quais os assuntos que dominam a imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Crime em Alenquer. Professora assassinada em assalto"

- "Três mulheres morrem em acidente a caminho de consulta"

- "Portugal-Luxemburgo (9-0). Passeio europeu na maior goleada de sempre"

- "Benfica. Schmidt quer calar críticos em Vizela"

- "Contas. Sporting engana-se no salário de Varandas"

- "Sismo. História de dor e solidariedade em Marrocos"

- "Educação. Faltam escolas para tantos alunos no novo ano letivo"

- "Previsões económicas. Bruxelas alerta para deterioração dos rendimentos"

- "Ambiente. Algas tóxicas invadem rio Tejo"

Público:

- "Sismo em Marrocos. 'O importante é ajudar' as pessoas, o resto 'é para esquecer'"

- "Novo ano letivo. Há países a recuar nos manuais digitais/ Os conselhos dos especialistas neste regresso às aulas"

- "Pré-publicação. Cavaco dá conselhos sobre como remodelar um governo"

Jornal de Notícias:

- "Bombeiros exigem que hospitais paguem ambulâncias paradas"

- "Porto. Moreira quer que Stop seja exemplo de modernização dos 'shoppings' antigos"

- "Entrevista. 'Rivais entregaram a corrida a pensar que não venceria'. Ciclista Rafael Reis ganhou o 32.º Grande Prémio JN"

- "Morta em assalto por recusar dar códigos de cofre"

- "Conselho de Ética volta a chumbar gestação de substituição"

- "Ensino. Há falta de professores para alunos estrangeiros"

- "Viana. Câmara em risco de pagar milhões por falhar concessão"

- "Pessoas. Alba Baptista casa com o 'Capitão América'"

Diário de Notícias:

- "Ano letivo começa com milhares de alunos sem professor"

- "Entrevista a Edgar Morin [filósofo e ensaísta francês]. 'Antes de irmos a outros planetas, temos de melhorar o destino da Humanidade aqui na Terra'"

- "Propostas. Reforma fiscal do PSD chega ao Parlamento. IRS no centro de tudo"

- "Economia. Previsões de Bruxelas evidenciam travão difícil de evitar em Portugal"

- "Alta Tensão. Bruno MN Costa [fotógrafo e criador de conteúdos digitais]. 'A pandemia foi importante para perceber que não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje'"

- "Histórico. 9-0. Vitória contra o Luxemburgo é recorde e coloca Portugal perto do Euro 2024"

- "Opinião. Andrzej Duda. Presidente polaco escreve sobre beatificação de família que salvou judeus"

inevitável:

- "incompetentes. Atletismo. A passo de caracol"

- "O que aconteceu para Portugal deixar de ganhar medalhas nas provas de meio-fundo e de fundo?"

- "Nos anos 70, 80 e 90 fomos uma potência na longa distância. A menos de um ano dos Jogos Olímpicos de Paris assiste-se a um vazio"

- "'Não investimos nos nossos jovens e estamos a recrutar atletas estrangeiros', lamenta Aurora Cunha, três vezes campeã mundial de estrada"

- "Canoagem, ciclismo, triplo salto, skate. As modalidades que podem render medalhas em Paris"

Negócios:

- "Alemães da Mutares assumem controlo da Efacec em outubro"

- "Bruxelas afasta (para já) cenário de estagflação na Zona Euro"

- "Capital mais caro tira energia à família EDP"

- "Imobiliário. Laskasas tem nova CEO e fundador passa a 'chairman'"

- "Parlamento. Governo deixa sem resposta 200 perguntas e requerimentos"

- "Radar África. O efeito dominó do FMI na banca angolana"

A Bola:

- "Benfica. Roger Schmidt quer todos os internacionais a treinar quinta-feira de manhã"

- "FC Porto. Amnistia internacional defende Taremi e critica Carlos Xavier"

- "Sporting. Em fim de contrato, renovar ou não com Coates, eis a questão"

O Jogo:

- "FC Porto. No poupar está o Nico"

- "Benfica. Teste ao trauma das férias"

- "Sporting. Ingleses insistem em Pote"

- "Braga. Arte de Banza ganha expressão fora de casa"

- "Entrevista. Boavisteiro Tiago Morais destaca-se na Liga: 'É muito bom estarmos nos lugares de cima'"

Record:

- "Benfica. Alerta argentino. Otamendi e Di María preocupam"

- "Sporting. Mathieu na justiça. Empresários reclamam 2,6 MEuro de comissões"

- "FC Porto. Quarteto na manga"

