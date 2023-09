Conheça os destaques da imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "No Monte da Caparica, Almada. Professor esquece filha bebé em carro"

- "Menina morre em parque de estacionamento de universidade"

- "Mais uma bronca no futebol. Anulado castigo que tirou Adán de dérbi contra o Benfica"

- "Foco na Luz. Schmidt dá nega à seleção alemã"

- "Estudo da OCDE revela. Docentes perderam salário durante os governos de Costa"

- "Poder de compra cai. Inflação agrava custo de vida das famílias"

- "Agente da PSP assassinado. Mãe de Fábio Guerra exige justiça"

- "Tragédia. Mais de 5 mil mortos na Líbia"

- "Europa. Doentes com cancro vão ter seguro facilitado"

- "Algarve. Algas invadem praia da Rocha"

- "Alenquer. Descrição de dupla envolvida em morte"

Público:

- "Só em 16 hospitais e 23 centros de saúde há 600 médicos em falta"

- "Natália Correia. Em ano de centenário, obra da grande figura pública continua por descobrir"

- "Saúde. Ansiedade pós-férias? 'É um sintoma normal'"

- "Dados de agosto. Preços da hotelaria pressionam inflação"

- "Colapso de barragens. Inundações na Líbia deixam rasto de 'corpos por todo o lado'"

Jornal de Notícias:

- "Farmácias vão vacinar toda a população acima dos 60 anos"

- "ASAE faz raide às falsificações de vinho"

- "Almada. Bebé com um ano morre dentro de carro"

- "Mais alunos do profissional no Superior. Portugal gasta menos 1700 euros por estudante do que a média na OCDE"

- "Empresas. Felicidade no trabalho não passa só por salário elevado"

- "Parlamento. PS adia discussão sobre impostos para o OE"

- "Saúde. Médicos sem acordo intensificam greves"

- "Tribunal. Rei dos catalisadores arrisca nova condenação"

- "Guerra. Kim Jong-un na Rússia em comboio obsoleto"

- "Futebol. Será que a seleção joga melhor sem Ronaldo?"

Diário de Notícias:

- "Bruxelas propõe limite máximo de 30 dias para pagamentos às empresas"

- "Centenário do nascimento. Natália Correia, a poeta que se jogou aos dados"

- "Vítor Almeida: 'Nenhum país está preparado a 100% para responder a uma catástrofe', diz o coordenador Humanitário da Ordem dos Médicos"

- "Guerra. Putin reativa amizade colorida com Trump"

- "Contas Públicas. PS ameaça chumbar reforma fiscal do PSD se a proposta for discutida já"

- "Woody Allen. Um americano apaixonado pela Europa"

- "Futebol. Bruno Fernandes já é o mais influente da seleção nacional"

- "Representação Parlamentar. David contra oito Golias. Que espaço de afirmação têm os pequenos partidos?"

- "Alta tensão. Tomás Taborda: 'O maior desafio de ser ator é lidar com a 'descartabilidade' que existe'"

Negócios:

- "IRS ameaça levar em 2024 parte do ganho real do salário mínimo"

- "Inflação sobe à boleia dos combustíveis"

- "Sustentabilidade 20|30. Pedro Carvalho, presidente da Tranquilidade: 'Não podemos segurar situações [de empresas] que não respeitem os direitos humanos'"

- "Seguros automóvel rendem mais 8,5% às companhias"

- "Câmara de Grândola chumba Jncquoi da Amorim Luxury"

- "Emprego. Aumenta a rotatividade voluntária nas empresas"

- "Capital. Arm é oásis no deserto de entradas em bolsa"

- "Impostos. IMI e IMT 'afastam investimento', alerta a EY"

Record:

- "Mais uma bronca. TAD anula decisão que impediu Adán de jogar o dérbi do título"

- "Benfica. Aursnes rendido: 'O dinheiro significa pouco. Nada substitui o Benfica'"

- "Benfica. Schjelderup zangado: 'O futebol está doente! Fiquei frustrado e com raiva'"

- "FC Porto. Alan Varela à espreita. Deve ser titular na Reboleira"

- "Sub-20. Bielorrússia-Portugal (0-5). Fábio Silva em grande"

O Jogo:

- "'Queremos que percebam o ADN do clube', Filipe Ribeiro, coordenador da formação do FC Porto desvenda estratégia"

- "Irão. Ponta-de-lança estava há seis partidas sem faturar. Taremi quebra jejum com dois golos a Angola"

- "Benfica. Schjelderup abre o livro da frustração"

- "Argentina. Di María também brilha na seleção"

- "Sporting. TAD retira castigo a Adán"

- "Braga. Champions e cláusula seguram Al Musrati"

- "Bioelorrúsia-Portugal (0-5). Atropelamento de fuga rumo ao Euro Sub-21"

A Bola:

- "Sporting. Pedro Gonçalves. Em busca da Bola de Prata"

- "'Estava no sofá a ver futebol e de repente começou tudo a tremer', Hassan, antigo avançado de Farense e Benfica, recorda a A Bola terror do sismo em Marrocos"

- "Benfica. Schjelderup frustrado com a passagem pela Luz"

- "FC Porto. Taremi bisa contra Angola a pensar no E. Amadora"