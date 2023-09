Eleições Regionais em destaque na imprensa nacional

As Eleições Legislativas da Madeira estão em destaque na imprensa nacional desta segunda-feira. O 'Diário de Notícias' aponta que cinco líderes partidários nacionais vão a teste, pela primeira vez, neste acto eleitoral, agendado para o próximo dia 24 de Setembro.

Mas há mais para ler nos jornais de hoje, num dia em que as operações de busca por sobreviventes em Marrocos, depois do forte abalo sísmico do último sábado, motivo, também, de várias notícias. Saiba, aqui, quais os restantes destaques:

Diário de Notícias

- ‘Cinco líderes partidários testados em eleições pela primeira vez’

- ‘'Femininity Unbound'. Exposição da celebração feminina em Lisboa, pelo fotógrafo Ted Witek’

- ‘Alta tensão. João Correia [médico ortopedista]

- 'Governar com maioria absoluta traz esta sobranceria a que temos assistido'‘

- ‘'Rentrée'. Bloco na rua contra 'a pandemia social' na habitação’

- ‘Segurança. Novo comandante PSP em Lisboa e na Unidade Especial’

- ‘Obras. Sesimbra investe 400 mil euros em passadiço e liga o porto ao centro’

- ‘Marrocos. Ajuda internacional à espera de autorização de Rabat’

- ‘50 anos do golpe de Pinochet. 'Sou o único chileno vivo do último almoço com o presidente Allende', conta Sergio Bitar’

- ‘Livro. 'O Inferno é um lugar frio'. A história de Henry Worsley rumo ao coração antártico’

- ‘Jerry Schatzberg. 'Realismo é tão importante nas minhas fotografias como nos filmes'‘.

Correio da Manhã

- ‘Custo de vida a crescer. Juros do crédito ao consumo batem recorde’

- ‘Reunião secreta com árbitros. Conselho de Arbitragem marca encontro de urgência no Luso’

- ‘Só não venceu no Giro. Rui Costa ganha etapa na Vuelta’- ‘Portugal-Luxemburgo. Martinez fecha grupo a 'jogadores de fora'‘

- ‘Regresso da Liga. Jurásek às ordens de Roger Schmidt’

- ‘Estrada causa sete mortos em apenas dois dias’

- ‘Temporal no Caramulo. Menino de sete anos e pai atingidos por um raio’

- ‘Insólito em Anadia. Acidente faz rio de vinho na rua’

- ‘Terramoto. Socorristas correm contra o tempo em Marrocos’

- ‘Educação. Escolas arrancam com mais alunos e menos professores’

- ‘Tribunais. Justiça caça 128 milhões a arguidos’

- ‘Morte no dragão. Mulher e filha de 'orelhas' escapam a acusação’

Público

- ‘Escolas públicas e privadas perderam mais de 300 mil alunos em 11 anos’

- ‘Reportagem [em Marrocos]. Depois do sismo, nas aldeias da montanha: 'Temos muito pouca comida para tantas pessoas'‘

- ‘Golpe de Pinochet. Mil dias de sonho popular acabaram há 50 anos no Chile’

- ‘Açores. Freguesia tem mais camas turísticas do que residentes’- ‘Perfil. O caldo em que se formou o 'violador de Guimarães'‘

- ‘Euro 2024. Portugal quer mais brilho e vai à procura dele sem Ronaldo’

Jornal de Notícias

- ‘Portagens por pagar geraram um milhão de multas do Fisco’

- ‘Reis e senhor. Ciclista da Glassdrive

-Q8

-Anicolor vence pela segunda vez. Rui Costa ganha etapa na Vuelta’

- ‘Marrocos. Mundo pronto a enviar ajuda. Rabat ainda não emitiu pedido de apoio global para catástrofe’

- ‘Tondela. Pai e filho atingidos por raio em estado grave’

- ‘Matosinhos. Moradores indignados com tiros e sexo na rua’

- ‘Seleção. Uma equipa à beira do mais rápido e tranquilo apuramento’

- ‘Futsal. Portugal sagra-se campeão da Europa de sub-19’

Negócios

- ‘Segurança Social tem extra de 682 milhões de descontos’

- ‘Conversa Capital. Vasco Cordeiro: 'Houve situações em que o Governo se pôs a jeito'. Socialista e presidente do Comité das Regiões pede 'cautela' nos juros e revela candidatura às eleições regionais dos Açores’

- ‘Grupo Amorim funde Financeira que detém participações da família na Galp e Corticeira’

- ‘Centros comerciais sem apoio no arrendamento’

- ‘Só 0,02% de investidores têm um milhão de cripto’

- ‘Teodora Cardoso (1942-2023). O adeus à mulher-forte da economia’

- ‘Agricultura. País fora da subida global no preço do arroz’

- ‘Investidor Privado. Comprar ações da Nvidia? Há várias opções’

A Bola

- ‘Olé. Rui Costa ganha 15.ª etapa da Vuelta’

- ‘Futsal. Portugal vence Espanha e é campeão europeu’

- ‘Sporting. Gonçalo Inácio será o novo Ugarte’

- ‘Euro2024 Qualificação. Portugal-Luxemburgo. 'Temos de melhorar', Roberto Martínez’

- ‘Benfica. Bombeiro Aursnes de serviço’- ‘FC Porto. Infernal. Seis jogos em 24 dias’

O Jogo

- ‘Ciclismo. Rei Costa. Poveiro brilha com vitória sensacional na Vuelta’

- ‘Futsal. Euro sub-19. Portugal-Espanha (6-2). Europa aos pés deles’

- ‘Portugal-Luxemburgo. O discurso e o método de Roberto Martinez’

- ‘Espanha. Rubiales demite-se’- ‘FC Porto. Irão junta-se à defesa de Mehdi Taremi’

- ‘Sporting. Fresneda ainda precisa de tempo’- ‘Benfica. Bernat com pressa de ganhar’- ‘Rafael coroado em Viana. Corredor da Glassdrive-Q8 conquista GP JN/Leilosoc pela segunda vez’



Record

- ‘Benfica. 'É uma força que tenho', Aursnes orgulhoso por ser um polivalente na Luz’

- ‘Futsal. Portugal-Espanha (6-2). Sub-19 campeões da Europa’

- ‘Portugal-Luxemburgo. Seleção pronta a disparar’

- ‘Ciclismo. Señor Costa!. Classe e sabedoria valem etapa na Volta a Espanha’

- ‘Sporting. Arsenal persegue Diomonde’- ‘FC Porto. Dragões com menos tempo útil’