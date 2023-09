Economia alemã passa de crescimento a contração de 0,4% este ano

A economia alemã deverá contrair-se 0,4% este ano, estima hoje a Comissão Europeia, revendo em baixa as anteriores previsões de 0,2% de crescimento.

Para 2024, Bruxelas revê em baixa de 1,4% para 1,1% as provisões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) alemão.

O executivo comunitário prevê, para a maior economia europeia, que "um fraco resultado global do consumo e uma diminuição do investimento na construção deverão ter um impacto negativo no crescimento, apesar do apoio de um aumento do investimento em equipamento".

Em 2024, o PIB alemão, deverá recuperar 1,1%, puxado por uma retoma do consumo, abaixo do estimado em maio, nas previsões da primavera devido a um abrandamento no setor da construção e a um crescimento menos dinâmico nas exportações.

A taxa de inflação foi revista em alta de 6,3% para os em 6,8% este ano, recuando para os 1,1% em 2024 (2,8% avançados em maio).

O exercício de previsões macroeconómicas hoje divulgado abrange apenas as maiores seis economias da UE, sendo que os Países Baixos e a Polónia deverão ver os seus PIB crescerem 0,5% este ano e, respetivamente, 1,0% e 2,7% no próximo.

Nestes dois Estados-membros, a inflação devera fixar-se em 4,7% e 11,4% em 2023, antes de recuar para 3,0% nos Países Baixos e 6,1% na Polónia.

Bruxelas divulgou hoje as previsões económicas do verão em que piora para 0,8% as expectativas de crescimento do PIB da UE e zona euro, em 2023, apontando para um crescimento de 1,3% e 1,4%, respetivamente, em 2024.