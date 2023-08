INE confirma ou revê hoje crescimento do PIB no 2º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje as contas nacionais do segundo trimestre deste ano, nas quais poderá confirmar ou rever o crescimento de 2,3% face ao mesmo período de 2022 e nulo na comparação em cadeia.

A estimativa rápida, divulgada em 31 de julho pelo organismo de estatística, esteve em linha com a de vários economistas consultados pela Lusa, que apontavam para esse período um crescimento homólogo da economia portuguesa entre 2,3% e 2,6% e entre 0,0% e 0,3% em cadeia.

De acordo com o instituto estatístico, o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi inferior ao do trimestre anterior, observando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços em volume mais acentuada que a das importações de bens e serviços.

Por outro lado, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, em comparação com o observado no trimestre anterior, registando-se uma redução menos pronunciada do investimento, tendo o consumo privado registado um ligeiro abrandamento, explica o INE.

No período em análise, verificou-se ainda uma aceleração das exportações de bens e serviços e um abrandamento das importações de bens e serviços, pelo que "o contributo positivo da procura externa líquida foi superior ao do trimestre anterior".

Na comparação em cadeia, ou seja, com o primeiro trimestre, o PIB registou um crescimento nulo.

"O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo, após ter sido positivo no 1.º trimestre, em consequência do comportamento das exportações, compensando o aumento do contributo da procura interna que refletiu a aceleração do consumo privado", avançou o INE.