Líder nacional pede "mais votos e mais mandatos da CDU" nas eleições da Madeira

O secretário-geral comunista pediu hoje um reforço do partido nos próximos desafios eleitorais, defendendo que assim o país "andará para a frente" e salientando que o PCP é confiável e não anda "ao sabor do vento".

No seu primeiro discurso na Festa do Avante! enquanto líder comunista, cargo que ocupa desde final do ano passado, e referindo-se ao primeiro desafio eleitoral que terá pela frente, as eleições legislativas regionais da Madeira, já este mês, Paulo Raimundo pediu "mais força", que se traduza em "mais votos e mais mandatos da CDU", coligação que o PCP integra. Quanto às eleições europeias do próximo ano, o secretário-geral comunista defendeu que os eurodeputados do PCP "são a voz imprescindível" na defesa dos "direitos e interesses dos trabalhadores, do povo e do país", além de uma "garantia para enfrentar a submissão ao euro e às imposições da União Europeia".

O dirigente comunista defendeu que o PCP é "o partido confiável e que não anda ao sabor do vento, que não cede ao medo, à chantagem, à ameaça, à mentira, e que em nenhum momento abandona os trabalhadores e o povo". "Reforcemos o partido e o país andará para a frente", desafiou, defendendo que "se há aspeto que hoje é cada vez mais evidente para milhares de pessoas é que, quando o PCP avança, isso contribui de forma decisiva para a vida de cada um avançar".

Paulo Raimundo salientou que "é do interesse dos trabalhadores, do povo e dos democratas que o PCP avance e se reforce em todas as esferas de ação". "Queremos mais partido, não para encher o peito, queremos mais partido porque isso é requisito para elevar as condições de vida dos trabalhadores e do povo e pôr o país a andar para frente", reforçou.

A 47.ª edição da Festa do Avante!, que marca a 'rentrée' comunista, é a primeira de Paulo Raimundo enquanto secretário-geral do PCP, cargo que ocupa desde novembro, quando sucedeu a Jerónimo de Sousa.

A festa, que decorre na Quinta da Atalaia, no Seixal (distrito de Setúbal), arrancou na sexta-feira e termina hoje.