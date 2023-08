A "rica vida" de Joe Berardo é um dos destaques da imprensa de hoje

Bom dia. Eis as capas dos jornais nacionais neste último dia de Agosto de 2023. O grande destaque, pelo menos no que ao leitor madeirense poderá dizer respeito, é o reaparecimento do empresário Joe Berardo na revista Sábado.

Na revista Sábado:

- "A rica vida de Joe Berardo"

- "Hollywood. Saiba quem são as estrelas que estão à procura de casa em Portugal"

- "César de Paço: 'Fui convidado para cônsul honorário por Paulo Portas'"

- "Burla na construção de moradias faz dezenas de lesados em todo o país"

Na revista Visão:

- "Inteligência Artificial. A revolução que ameaça os empregos"

- "Incêndios. Pilotos do Estado voam no privado"

- "EUA. Quem pode travar Donald Trump?"

- "Memória. História da insurreição que 'salvou' o 25 de Abril"

No Correio da Manhã:

- "Farda trama violador em série. Apanhado em Guimarães"

- "Champions. Benfica, FC Porto e SP. Braga encaixam 109 milhões"

- "Benfica. Ricardo na vaga de Odysseas"

- "Sporting. Fresneda 'agarrado' até 2028"

- "FC Porto. Taremi 'paga' para sair do dragão"

- "A partir de amanhã: Acelera 'caça' à multa com 164 radares"

- "Administradora. Cristina Ferreira na gestão da TVI"

- "Montemor-o-Novo. Piloto mata em retiro espiritual por ciúmes"

- "Novo modelo. SNS dividido em 39 unidades com hospitais e centros de saúde"

- "Guimarães. Grávida de 26 anos morre em ambulância"

- "Prestação do crédito da casa sobe mais 238 euros"

No Público:

- "Juízes recusam ordens do Ministério da Justiça para acelerarem amnistias"

- "Guerra na Ucrânia. O 'maior ataque com drones' ucraniano mostra 'uma mudança de tática'"

- "PSD. Montenegro avisa que ainda é cedo para falar de presidenciais"

- "Festival de cinema. Submarino ao fundo na abertura de Veneza"

- "Ambiente. Grécia enfrenta o pior incêndio de sempre da União Europeia"

- "Ensino superior. O que move os alunos que tiveram médias mais altas"

- "'Operação Picoas'. Altice mantém pagamentos a fornecedores investigados"

- "Luísa Lopes: 'Falamos das quotas de género e as quotas de idade?'"

No Jornal de Notícias:

- "Famílias ainda sem acesso garantido a creches gratuitas"

- "PJ procura mais vítimas do violador na região do Minho"

- "Grávida e bebé morrem após ida ao hospital"

- "TAP. Primeiro voo de regresso aos lucros desde 2019"

- "PRR. Finanças continuam a auditar fundos europeus"

- "Violência. Dono de quinta decepa e mata com catana"

- "Porto. Enxurrada agravada pelas obras do metro"

- "Música. Kalorama fecha ciclo dos festivais de verão"

- "FC Porto. Conceição tenta segurar Taremi"

- "Sporting. Fresneda blindado com cláusula de 80 milhões"

No Diário de Notícias:

- "Concurso para escola de ciberdefesa exige experiência comprovada em atos de guerra"

- "Golpe. Quem é o general que 'reformou' Bongo e assumiu o poder no Gabão?"

- "Vasco Perestrelo: 'A transparência, atualmente, mais que politicamente correto, é um 'must have' em tudo'"

- "Entrevista. Danilo Turk, presidente do Club de Madrid: 'Nada é inevitável e uma guerra fria também não o é'"

- "'Universidade de Verão'. PSD compara políticas de Costa às de Salazar e não tem sucessor para Marcelo"

- "Música. Kalorama regressa com mais arte, sustentabilidade e música"

No Negócios:

- "Portugal aumenta volume de compras de gás à Rússia"

- "Até os Rolex sofrem com a subida dos juros"

- "Aviação. TAP regressa a lucros com custos a criarem maior pressão"

- "Indústria. Grupo Amorim reforça negócio com compra da suíça VMD"

- "Estudo. Taxa de carbono com impacto líquido de 14 milhões/ano"

- "Estado abdicou de 1/3 da receita com impostos"

- "Onda de pessimismo sobre a economia varre a Europa"

No O Jornal Económico:

- "'Mais Habitação' trava mil fogos e 220 milhões de investimento no Porto"

- "João Galamba diz que lucros da TAP 'reforça trajetória de recuperação' em fase desafiante"

- "'Taxas das embalagens de take away chega a multiplicar em 15 vezes o seu valor'"

No O Jogo:

- "Francisco na porta de entrada. Extremo perto de se tornar no último reforço do FC Porto"

- "Braga. Euforia na receção aos heróis de Atenas [Liga dos Campeões]"

- "Sporting. 'Amorim deu-me confiança', Fresneda oficializado até 2028 com cláusula de rescisão de 80 MEuro"

- "Benfica. Vlachodimos decide-se hoje"

- "FC Porto. Chave de saída nas mãos de Taremi"

No A Bola:

- "Com a bênção de Porro. Sporting apresenta Fresneda"

- "Benfica. Vlachodimos esperado em Inglaterra"

- "FC Porto. Taremi a caminho do Milan"

- "Liga dos Campeões. A hora da sorte. Às 17 horas Benfica, FC Porto e SC Braga ficam a conhecer os adversários da fase de grupos""

- "SC Braga. Guerreiros recebidos em apoteose"

E no Record:

- "Fresneda entra à campeão. Novo leão foi apresentado e afia as garras"

- "Benfica. Vlachodimos aceita o Forest"

- "FC Porto. Falta Taremi dar o sim"

- "FC Porto. Francisco Conceição fecha o grupo"

- "Braga recebido em apoteose"

- "Europeu de Voleibol. Portugal-Roménia (3-0). Estreia de arrasar"