Crise na habitação como mote, mas Albuquerque com espaço na imprensa nacional

Bom dia. Estas são as principais notícias desta sexta-feira, último dia útil de mais uma semana, mas igualmente o primeiro dia de Setembro de 2023.

No semanário Expresso:

- "Costa pede ajuda a Bruxelas para resolver crise da habitação"

- "Número de quartos para estudantes caiu 14%"

- "As promessas não cumpridas do Governo"

- "Empresas já pagam casa para conseguir contratar"

- "Amnistia limpa milhares de processos disciplinares"

- "Portugueses já gastaram o que pouparam na pandemia"

- "O tempo de compensação está a mudar o futebol"

- "Notícias falsas foram lançadas por Ventura nas redes sociais"

- "Figo prepara candidatura à Federação Portuguesa de Futebol"

- "Licenciados estão a sair para ganhar três vezes mais"

- "A CPLP ainda serve para alguma coisa?"

- "Rodrigo da Costa, o português que manda no Espaço"

- "Magina em Paris ganha menos"

- "Marcha pelos animais em Lisboa"

- "Inflação acelera em agosto"

- "Novos radares em funcionamento"

No semanário Nascer do Sol:

- "Khalid Jamal, membro da direção da Comunidade Islâmica de Lisboa: 'É um disparate pensar-se que a Europa se vai converter ao Islão'"

- "Imigrantes nas Forças Armadas. Todos contra. Vasco Lourenço, Mendes Dias, Carlos Chaves, Marquês de Sousa e a Associação de Praças opõem-se a ideia 'estapafúrdia'"

- "JSD anuncia cheque bebé na Universidade de Verão do PSD"

- "Marcelo está em toda a parte. Presidente da República foi a 52 países e já quintuplicou viagens de Cavaco"

- "Avanço de Marques Mendes augura divisão à direita"

- "Festa do Avante!: 'Por aqui se vê o que resta do PC'"

- "Salários baixos criam pouco incentivo a maior produtividade"

- "Bruno Cabrerizo: 'Não penso a longo prazo, não quero ficar rico e não ligo à fama'"

No Correio da Manhã:

- "Rendas sem travão sobem 6,94%. Inflação alta agrava valor legal de atualização"

- "Detido incendiário suspeito de dezenas de fogos"

- "Liga dos Campeões. Benfica e FC Porto com via aberta na Champions. Real Madrid no caminho do SP. Braga"

- "Negócio com Milan. Comissão de Pedro Pinto trava Taremi"

- "Sporting. Fresneda é opção para jogo em Braga"

- "Companheira de violador de Guimarães conta: 'Atacou as mulheres enquanto eu dormia'"

- "Professores. Ano letivo começa com nova onda de greves nas escolas"

- "Polémica. Há restaurantes que cobram taxa por gelo e limão"

- "Montemor-o-Novo. Piloto mata rival com espada e fica em prisão preventiva"

- "CM reforça liderança de vendas em banca"

No Público:

- "Sem travão do Governo, rendas de casa sofrem o maior aumento em 30 anos"

- "Björk. Uma extraterrestre muito cá da Terra. O espectáculo 'Cornucopia' passa hoje por Lisboa"

- "Liga dos Campeões. Sorte sorriu a FC Porto e Benfica mas foi madrasta para o Sp. Braga"

- "Gratuitidade. Creches falam em 'corrida contra o tempo' para ter vagas"

- "Chile. Desaparecidos na ditadura de Pinochet vão ser identificados"

- "Política. Marcelo diz que já fez o discurso para o Conselho de Estado"

No Jornal de Notícias:

- "Receita do Estado com multas de trânsito iguala valor mais alto dos últimos oito anos"

- "'Champions'. Sortes diferentes no pote milionário"

- "Mercado. Iván Jaime reforça leque de avançados dos portistas"

- "Liga. Guerreiros europeus vão a exame com leões"

- "Governo admite travão no aumento de 6,49% nas rendas"

- "Vandalismo. Artista Bordallo II suspeito de grafitar comboio em Lisboa"

- "Porto. Obras do metro isolam comerciantes no Jardim do Carregal"

- "Pintura. Cargaleiro reencontra as suas criações vendidas a particulares"

No Diário de Notícias:

- "Líder do PCP estreia-se na Festa do Avante! com ataque ao governo"

- "As fronteiras da discórdia entre a China e os vizinhos"

- "Richard Roberts, Nobel da Medicina: 'Os governos pagam para que se faça ciência, mas nem sempre ouvem os cientistas'"

- "Política. PS critica proposta 'grotesca' do líder do PSD Açores para 'controlar a comunicação social privada'"

- "EUA. Trump escapa às câmaras de TV com um 'não culpado' por escrito"

- "Liga dos Campeões. Benfica e FC Porto podem sonhar, Sp. Braga com missão quase impossível"

- "Festival de Veneza. Casa Ferrari e o sangue de Pinochet"

- "Carlos Brazão: 'A TAP, graças à localização de Portugal, tem potencial para ser uma companhia aérea muito grande'"

No Negócios:

- "Famílias resgatam 600 milhões dos PPR para pagar crédito"

- "Mota-Engil estuda novo veículo para as concessões"

- "Fosun vende um quarto dos ativos anunciados"

- "Portugal tem a segunda maior subida da inflação"

- "Fornecedores da VW pedem novo lay-off simplificado"

- "Entrevista a Fernanda Botelho: 'Não há ervas daninhas - elas são insubmissas'"

No O Jornal Económico:

- "Autoeuropa avança com rescisões de trabalhadores"

- "Especial Madeira. 'A governação socialista está a criar uma paralisação social', atual presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque"

- "BPF reforça em 81 milhões investimento nos fundos da Horizon, Touro e Fortitude"

- "As 20 mais poderosas em Portugal"

- "PIB estagna e inflação determina subida de quase 7% nas rendas em 2024"

- "TAP volta a apresentar contas à porta fechada"

- "Promotor culpa Montepio pelo PRE do empreendimento de luxo Pomenade"

No A Bola:

- "Benfica. Trubin quer a estreia. Guarda-redes só pensa no V. Guimarães"

- "Sporting. Pedro Gonçalves sabe como marcar ao SC Braga"

- "FC Porto. Taremi fica no dragão"

- "Liga dos Campeões. Entre o sonho e o pesadelo. Águias terão de suar, dragões numa onda de esperança, guerreiros a nadar com tubarões"

- "Grupo C: SC Braga, Nápoles, Real Madrid, U. Berlim"

- "Grupo D. Benfica, Inter, Salzburgo, Real Sociedad"

- "Grupo H: FC Porto, Barcelona, Shakhtar, Antuérpia"

- "Canoagem. Pimenta de ouro"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Queria ir a todo custo', Iván Jaime. Quinto reforço dos dragões foi apresentado e garantiu ter 'muita vontade de começar'"

- "Taremi continua de azul e branco. Reunião ontem com Pinto da Costa revelou-se decisiva"

- "Champions. A fava saiu aos guerreiros. Sorteio. Minhotos sem a felicidade que saiu a águias e dragões.

- "Benfica. Langa é solução à esquerda"

- "Braga. Matheus com recorde nas mãos. Guardião à beira de bater Quim com 300 partidas"

E no Record:

- "Onda verde. Leão esgota bilhetes pelo 4.º jogo seguido"

- "Benfica. Schmidt adia reforços"

- "FC Porto. Taremi fica"

- "Liga dos Campeões. Fava saiu aos guerreiros"