Marrocos aceita ajuda de quatro países, incluindo Espanha e Reino Unido

Marrocos anunciou hoje que aceitou a ajuda "nesta fase" de apenas quatro países na sequência do forte sismo que atingiu o país na sexta-feira: Espanha, Reino Unido, Qatar e Emirados Árabes Unidos.

A informação foi avançada pelo Ministério do Interior marroquino que, num comunicado, esclareceu que Rabat respondeu favoravelmente "nesta fase" às ofertas destes quatro países "para o envio de equipas de busca e salvamento".

Este esclarecimento surge numa altura em que vários países e organizações, como Portugal, Estados Unidos, França ou a ONU, declararam estar disponíveis e em prontidão para prestar ajuda.

O Ministério do Interior afirmou que as autoridades marroquinas efetuaram "uma avaliação precisa" das necessidades no terreno, tendo em conta que "a falta de coordenação nestes casos pode ter resultados contraproducentes".

Acrescentou ainda que, na fase atual, as autoridades do país magrebino aceitaram a ajuda oferecida pela Espanha, Qatar, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos, que "propuseram equipas de busca e salvamento", e salientou que estas equipas já chegaram ao país e contactaram os seus homólogos marroquinos.

"Com o progresso das operações de intervenção, à medida que a avaliação das eventuais necessidades evolui, isso levaria a recorrer a ofertas de apoio propostas por outros países amigos, de acordo com as necessidades de cada etapa", segundo o comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O executivo acrescenta ainda que "aprecia todas as iniciativas de solidariedade provenientes de diferentes partes do mundo, e afirma que respeita esses países".

A Espanha enviou, hoje de manhã, a primeira equipa de socorro da Unidade Militar de Emergência (UME) do exército, composta por 56 militares e quatro soldados do exército marroquino.

Outros países, como Portugal, França ou Estados Unidos da América, também disponibilizaram a sua ajuda, mas ficaram a aguardar orientações das autoridades marroquinas.

O primeiro-ministro português, António Costa, salientou hoje que o país tem equipas de proteção civil e medicina legal em estado de prontidão e que o Governo continua a acompanhar a situação dos portugueses que se encontram em Marrocos.

No sábado, Portugal realizou uma operação que permitiu trazer cerca de 140 portugueses que queriam regressar.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, também anunciou hoje que Washington contactou o Governo marroquino, assim como o Presidente francês, Emmanuel Macron, que garantiu que França está pronta para ajudar "no segundo" em que as autoridades marroquinas o solicitem.

Também o Governo argentino ofereceu formalmente ajuda humanitária, tendo colocado à disposição o envio imediato de uma equipa de 28 elementos especializados em busca e salvamento, assim como três toneladas de materiais e suprimentos.

Entretanto, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) anunciou hoje que vai dar 1,05 milhões de euros (um milhão de francos suíços) para ajudar em missões de resposta ao terramoto em Marrocos.

Os últimos dados provisórios dão conta que o terramoto, que atingiu a região de Marraquexe na sexta-feira, fez pelo menos 2.122 mortos e 2.421 feridos.

O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.