Pablo Moreno rescinde com o Marítimo

Em comunicado publicado no seu site oficial, o Marítimo informa que chegou a acordo com Pablo Moreno para rescindir o contrato que ainda o vinculava aos verde-rubros até Julho de 2024. A SAD maritimista resolve, assim, um problema que tinha entre mãos, pois o avançado espanhol era quem auferia o salário mais elevado no plantel verde-rubro e não entrava nas contas do treinador. Refira-se que o jogador estava na Madeira aos cuidados do Departamento Clínico do Marítimo, por conta de uma lesão muscular que contraiu no final da última temporada.

Pablo Moreno, de 21 anos, dos quadros do Manchester City, chegou para o Marítimo oriundo do Girona, de Espanha e, ao serviço dos verde-rubros, alinhou em 22 jogos, 19 deles na I Liga, não tendo feito qualquer golo. O Marítimo, no seu comunicado, deseja as maiores felicidades ao jogador espanhol.