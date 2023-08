Ministro ucraniano acusa críticos da contraofensiva de "cuspir no rosto" de soldados

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia argumentou hoje que criticar o ritmo da contraofensiva "é igual a cuspir no rosto" dos militares que estão na linha da frente do conflito e recomendou aos críticos "que se calem".

"Criticar o ritmo lento da contraofensiva é igual a cuspir no rosto dos soldados que, todos os dias, sacrificam as suas vidas para reconquistar um metro quadrado de território", considerou Dmytro Kuleba, à saída de uma reunião informal com os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), na cidade espanhola de Toledo.

E deixou uma recomendação aos analistas que todos os dias avaliam e comentam os progressos na contraofensiva iniciada há pouco mais de dois meses: "Recomendo a todos os críticos que se calem, venham até à Ucrânia e tentem libertar um metro quadrado de território."

A contraofensiva ucraniana começou oficialmente no início de junho, no entanto, o território que os militares estão a tentar reconquistar está armadilhado e as defesas russas bem posicionadas estão a dificultar avanços significativos.