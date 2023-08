Encontrados dois mortos no naufrágio ocorrido no centro de Moçambique

As autoridades moçambicanas encontraram ontem dois corpos sem vida entre as cinco pessoas que desapareceram após o naufrágio de uma canoa, na segunda-feira, no distrito de Inhassunge, na província da Zambézia, informou fonte oficial.

"Um corpo foi encontrado a flutuar próximo de onde ocorreu o naufrágio e outro na entrada do rio dos bons sinais, isso já em Quelimane", explicou à comunicação social Augusto Dongo, administrador Marítimo da Zambézia, no centro de Moçambique.

Na embarcação, que naufragou na segunda-feira, seguia um total de oito pescadores, três dos quais resgatados, que saíam da localidade de Mitange com destino a Quelimane, numa canoa.

As autoridades apontam o mau tempo como a provável causa do acidente, notando que os pescadores foram avisados.

"Eles foram abordados pelo conselho comunitário de pesca local, mas não quiseram acatar a informação. No percurso, eles depararam-se com um sistema conflituoso que cria remoinhos e a embarcação não resistiu", declarou Augusto Dongo.

As operações de busca continuam porque há ainda duas pessoas desaparecidas, acrescentou a fonte.

Na segunda-feira, já no norte de Moçambique, outra embarcação naufragou, matando pelo menos três pessoas entre as mais de 20 que seguiam num barco no distrito de Moma, na província de Nampula.

Além do excesso de lotação, o mau tempo também é apontado pelas autoridades como uma das causas do naufrágio em Nampula, onde pelo menos três pessoas continuam desaparecidas.