Exercícios militares da NATO reúnem 3.600 soldados de 22 países na Geórgia

Os exercícios militares "Agile Spirit" da NATO arrancaram ontem na Geórgia, com a participação de 3.600 soldados de 22 países, o maior número já registado, revelaram as autoridades do país caucasiano.

As manobras decorrem no centro de treino da Aliança Atlântica, na base militar de Krtsanisi, perto da capital georgiana.

Esta é a 11.ª edição destes exercícios, que foram realizados pela primeira vez em 2011.

A partir dessa data, os "Agile Spirit" têm decorrido todos os anos, exceto em 2020, quando foram suspensos devido à pandemia de covid-19.

Os exercícios militares deste ano são os maiores de toda a história do "Agile Spirit", que até agora não reuniu mais de 15 países e cerca de 3.000 participantes.

Este ano, nos exercícios, em que participam alguns parceiros da NATO, como o Azerbaijão ou o Japão, estão também soldados jordanos.

O "Agile Spirit" é auxiliado por soldados da brigada conjunta da Lituânia, Polónia e Ucrânia (LITPOLUKR), bem como por representantes da polícia militar da NATO.

Os exercícios vão decorrer até 01 de setembro.