Florida com mais de 250 mil casas sem energia após passagem de furacão Idália

O governador da Florida, Ron DeSantis, revelou ontem que há mais de 250.000 casas sem eletricidade no Estado norte-americano devido à passagem do furacão Idalia, sem confirmar a ocorrência de mortes.

Até ao início da tarde de ontem, as autoridades não haviam confirmado a existência de vítimas mortais devido à passagem do furacão na Florida, embora relatos de acidentes de trânsito fatais em dois condados possam vir a ser relacionados com o furacão, disse hoje o governador estadual, Ron DeSantis, numa conferência de imprensa em Tallahassee, capital do estado.

As vítimais mortais em causa são um homem de 59 anos que conduzia uma carrinha sob forte chuva e que acabou por sair da estrada nos arredores de Gainesville e um homem de 40 anos que perdeu o controlo da sua viatura e bateu numa árvore em Dade City, a norte de Tampa, disseram as autoridades.

DeSantis fez um balanço da passagem do furacão de categoria três pela região conhecida como 'Big Bend' e que atingiu a costa com ventos de 205 quilómetros por hora, antes de começar a perder força.

Apesar de o fornecimento de energia elétrica ter sido restabelecido a 262 mil habitações, ainda existem mais de 250 mil casas sem eletricidade nas zonas afetadas, acrescentou o governador, que começou a sua aparição anunciando que o olho do furacão já tinha saído do território da Florida.

Além disso, oito equipas de "busca e resgate" estão a trabalhar nos condados mais atingidos e com falta de energia: Dixie, Levy, Taylor, Swanee, Madison, Jefferson e Columbia.

DeSantis previu que o número de cortes de energia aumentará, embora "a recuperação de serviços também aumente".

O governador indicou que a Guarda Nacional foi destacada para o condado de Taylor, um dos mais afetados, e que está a realizar tarefas de remoção de entulho e limpeza de estradas.

De acordo com o boletim mais recente do Centro Nacional de Furacões norte-americano, o núcleo do Idalia, rebaixado para a categoria um após atingir a costa, está agora a mover-se ao longo do sul do estado da Geórgia e a levar ao aumento do nível do mar ao longo da costa do Golfo da Florida.

A região, conhecida como "Big Bend", ainda sofre o impacto deste ciclone que deixa milhões de pessoas em alerta, uma vez que depois de atingir a costa como um grande furacão continuou pelo norte do Estado a caminho da Georgia e das Carolinas do Norte e Sul.

O centro do furacão atingiu esta tarde o sul da Georgia, onde boa parte da sua faixa costeira está sob alerta de furacão, e está a mover-se rapidamente de norte a nordeste, a uma velocidade de perto de 31 quilómetros por hora.

O governador da Florida especificou que os danos causados pelo furacão ainda estão a ser avaliados, mas que o aeroporto de Tampa começará a reabrir os seus voos a partir das 16h00 locais (hora local, 21h00 em Lisboa) e que o aeroporto de Gainesville reabrirá esta noite.

O aeroporto de Tallahassee reabrirá, por sua vez, na manhã de quinta-feira.