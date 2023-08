Saiba o que hoje é notícia

O Rei de Espanha, Felipe VI, conclui hoje as consultas aos partidos com assento parlamentar com o intuito de indicar um candidato a primeiro-ministro após as eleições de 23 de julho.

As audiências de hoje começam com o líder do VOX (extrema-direita), Santiago Abascal, seguindo-se Pedro Sánchez do Partido Socialista espanhol (PSOE) e Alberto Núñez Feijóo, dirigente do Partido Popular (PP, direita), que foi a força política mais votada nas eleições de julho, mas sem maioria absoluta no parlamento.

Para ser investido, o candidato a primeiro-ministro indicado pelo monarca e chefe de Estado espanhol tem de ser votado e aprovado pelo plenário dos deputados.

A primeira sessão de audiências decorreu na segunda-feira, na qual foram ouvidos os representantes da União do Povo Navarro (UPN), da Coligação Canária, do Partido Nacionalista Basco (PNV) e da plataforma Somar (extrema-esquerda).

O PSOE foi o segundo partido mais votado nas eleições de julho, mas tem mais aliados no parlamento, pelo que aspira a formar um governo de coligação com o Somar apoiado no parlamento por uma 'geringonça' de seis partidos, incluindo separatistas bascos e catalães.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Editors, Goran Bregovic, Hybrid Theory, Wet Bed Gang, Two Door Cinema Club, Ana Moura ou Rui Veloso, são alguns dos artistas que vão marcar presença no Festival do Crato deste ano, que arranca oficialmente hoje.

Promovido pela Câmara de Crato, no distrito de Portalegre, o festival decorre até sábado, no centro da vila, e em paralelo com a 37.ª Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato.

Para o primeiro dia do festival estão anunciados concertos com Julinho KSD, Nininho Vaz Maia e Wet Bed Gang. Na quarta-feira, vão subir ao palco Plutónio, Rui Veloso e Diogo Piçarra com Bárbara Tinoco.

Na quinta-feira, estão anunciados Os Raiz, Os Quatro e Meia com Bandidos do Cante e Goran Bregovic. Linda Martini, Hybrid Theory, Two Door Cinema Club, são os artistas que vão preencher o quarto dia do evento.

No sábado, a fechar o Festival do Crato, estão anunciados Pedro Mafama, Ana Moura e Editors.

***

Festivais dedicados à magia, à videoarte, à dança, à arte sonora e ao cinema fazem parte da programação das Festas na Rua, que decorrem a partir de hoje em Lisboa e se prolongam até 01 de outubro.

Este ano, as Festas na Rua incluem seis dias de Magia, três dias de Arte Sonora, cinco dias de Dança, dois grandes concertos, seis festivais de diferentes expressões artísticas -- Cinema, Vídeo, Novo Circo e Música -- e uma feira dedicada a Santo António, culminando com um evento especial para celebrar o Dia Mundial da Música, segundo a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara Municipal de Lisboa, que organiza.

Hoje, começam o Lisboa Mágica -- Festival Internacional de Magia de Rua e o Fuso -- Festival Internacional de Videoarte de Lisboa, que decorrem ambos até 27 de agosto. Com direção artística de Luís de Matos, o Lisboa Mágica inclui 175 espetáculos, que serão apresentados em várias praças e jardins da cidade por 15 artistas, de nove países.

DESPORTO

A portuguesa Liliana Cá procura hoje na final do lançamento do disco melhorar o sexto lugar alcançado nos Mundiais de atletismo disputados no ano passado.

Em Budapeste, a lançadora do Sporting, de 36 anos, entrou nas 12 finalistas com um arremesso a 63,34 metros, que lhe valeu a sétima posição na qualificação, fase em que foi eliminada Irina Rodrigues, com o 26.º lugar.

No domingo, Cá, quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ficou a 98 centímetros da melhor marca de 2023 (64,32), a pior do ano entre as 12 finalistas, também bastante abaixo do seu recorde nacional, de 66,40 metros, alcançados em 2021.

Antes do sexto lugar em Oregon2022, a atleta natural do Barreiro, sexta do ranking mundial, esteve em Doha2019, onde não foi além do 26.º posto.

A final do concurso de lançamento do disco começa às 20:20 locais (19:20 em Lisboa), com os três primeiros arremessos das 12 qualificadas, na disputa por um lutar entre as oito finalistas, e por mais três outras tentativas.

LUSOFONIA

A cidade de Joanesburgo, a capital económica da África do Sul, vai acolher a partir de hoje, e até à próxima quinta-feira, a 15.ª cimeira do bloco BRICS, marcada pela polémica ausência do Presidente russo, Vladimír Putin.

O Irão é um dos países convidados a participar na cimeira de chefes de Estado e de Governo dos BRICS, o bloco de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A Rússia vai estar representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov. O Presidente Vladimir Putin decidiu não comparecer à cimeira devido ao mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por alegados crimes de guerra na Ucrânia, segundo as autoridades sul-africanas.

POLÍTICA

O Presidente da República termina a visita oficial de dois dias à Polónia com encontros com o seu homólogo Andrzej Duda e com os presidentes da câmara baixa do parlamento e do Senado.

Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se e almoça com o Presidente polaco, Andrzej Duda, mas também com os líderes da câmara baixa do parlamento polaco, Elzbieta Witek, e do Senado, Tomasz Grodzki.

O chefe de Estado português participará ainda numa cerimónia de deposição de uma coroa de flores no Monumento ao Soldado Desconhecido, em Varsóvia.