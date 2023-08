Vespa-asiática invade o país de norte a sul em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, quarta-feira, 23 de Agosto de 2023.

No Público:

- "Vespa-asiática ganha terreno de norte para sul e já chega ao Alentejo"

- "Entrevista a Mário Ferreira: 'PRR foi um 'flop', pouco está feito', empresário diz que devia ter usado as moratórias"

- "Médicos internos em greve pela primeira vez"

- "1.º ciclo: Escrever nos manuais é boa prática e está previsto na lei"

- "Costa-Marcelo: Novo embate ajuda oposição a expor maioria PS isolada"

- "Eleições: Rei de Espanha propôs a Feijóo formar Governo"

- "Música: Operafest: um festival para quem vai à ópera pela primeira ou pela enésima vez"

- "FC Porto: Clube fecha negócio de 60 milhões de euros com saída de Otávio. Valor é recorde"

No Correio da Manhã:

- "Pinto da Costa casa pela quinta vez. Presidente do FC Porto, com 85 anos, dá o nó com gestora bancária 39 anos mais nova"

- "Escândalo. Idoso morre nas urgências após espera de quase 6 horas"

- "Onda de calor. Temperatura acima dos 40 graus de norte e azul"

- "PR na Ucrânia. Marcelo em Kiev com segurança reforçada"

- "Rui Costa quer tréguas. Odysseas escapa a processo do Benfica"

- "Reforço de Paulo Sousa. Sporting coloca Jovane em Itália"

- "FC Porto. Iván Jaime dragão só por 15 milhões"

- "Fogo em Baião. Despiste fere quatro bombeiros"

- "Olhão. Reformado do exército mata cão na rua a tiro de pistola"

- "Jovem atacada. PJ suspeita de violador em série em Guimarães"

No Jornal de Notícias:

- "Quebra na venda de casas tira receita às autarquias"

- "Baião: Queda em ravina fere quatro"

- "Traçado do TGV revolta populações, autarquias e ambientalistas"

- "Porto: Sala de chuto com balanço positivo ao fim de um ano"

- "Vila do Conde: Corridas em pista ilegal infernizam Guilhabreu"

- "Candidaturas: Corrida ao ar condicionado e bombas de calor"

- "Vilar de Mouros: Diversidade de cartaz tenta atrair mais público"

- "Al Nassr: Negócio de Otávio é o maior de sempre do FC Porto"

- "Braga: Dois jogos do 'play-off' valem tanto como temporada inteira"

- "Entrevista: D. Américo Aguiar apoia Pinto da Costa"

No Diário de Notícias:

- "Transportadora da Carris Metropolitana paga salários abaixo da lei a imigrantes"

- "Calor vai dar tréguas a partir de amanhã"

- "Mais Habitação: Proprietários depositam últimas esperanças no recurso aos tribunais"

- "Imóveis cedidos: Chefes militares tinham plano para 44 milhões, mas só chegou um terço"

- "Impostos: Montenegro desafia Costa: 'Tem de dizer se baixa já o IRS'"

- "Testemunho: esteve em coma e viajou pelo mundo, deixou de falar e andar, mas venceu a covid-19"

- "João Alpuim Botelho: "O manguito perdeu a obscenidade e transformou-se num gesto de revolta'"

No Negócios:

- "Imposto de selo rende quase dois mil milhões"

- "Portugal é o 11.º país da UE com hotéis mais caros"

- "Investimento chinês cai mas continua a ser o quinto mais elevado"

- "TAP perde quota de mercado nos aeroportos nacionais"

- "Gestão de ativos: Nordea critica petrolíferas por corrida a dividendos"

- "Banca: Falido SBV obrigado a ajustar bónus de gestores"

No Tal&Qual:

- "Marcelo irrita ucranianos. Presidente foi facilitador de associação 'pró-russa'"

- "Montenegro tem acordo secreto com Marques Mendes"

- "A seita americana do sexo livre"

No Record:

- "Benfica. Schmidt fecha a porta. Alemão considera Neres, Florentino e Morato intocáveis"

- "Leão ganha vantagem por Fresneda"

- "FC Porto. 'No final quero desejar um 'Chora, bebé', Otávio ainda espera festejar em Portugal"

- "Liga dos Campeões. SP Braga-Panathinaikos: 'É a eliminatória mais importante da história mais recente', Artur Jorge assume"

- "International Master futsal. SP Braga-Palma. Sporting-Kayrat. Craques estão de volta a Portimão"

No A Bola:

- "'Tenho a cabeça no lugar!, Neres só pensa no Benfica"

- "Benfica. Vladochimos integrado mas na porta de saída"

- "Sporting. Ataque final a Fresneda"

- "FC Porto. 'O meu coração fica aqui', emoção de Otávio na hora da despedida"

- "SC Braga-Panathinaikos. 'Eliminatória mais importante da história recente do clube', Artur Jorge"

E no O Jogo:

- "No final quero um 'chora bebé'", Otávio oficializado no Al Nassr, despediu-se do FC Porto com um desejo"

- "FC Porto. Galeno pode agitar mercado"

- "Benfica. Schmidt amarra trio à Luz. Neres, Florentino e Morato são inegociáveis para o alemão"

- "Sporting. Amorim corrige erros de Coates"

- "Braga-Panathinaikos. Artur Jorge convoca o 12.º jogador"