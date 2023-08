Marcelo recebido por Montenegro e com palmas à chegada da Universidade de Verão do PSD

O Presidente da República foi hoje recebido pelo líder do PSD à chegada à Universidade de Verão do partido, em Castelo de Vide (Portalegre), e com aplausos dos jovens 'alunos' a partir da varanda.

Luís Montenegro, que apenas tinha previsto encerrar a iniciativa no domingo, chegou hoje cerca das 19:05 a Castelo de Vide e aguardou menos de dez minutos por Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje será o orador do jantar-conferência da iniciativa de formação política de jovens quadros.

Questionado pelos jornalistas, o líder do PSD justificou a sua presença antecipada para ouvir as reflexões que o Presidente da República entender partilhar com os jovens alunos, destacando a importância desta iniciativa promovida pelo partido há 20 anos.

"O mais alto magistrado da nação tem participado noutros modelos em edições anteriores. Não vem nessa qualidade, mas não deixa de ser um antigo presidente do PSD. Disponibilizou-se para partilhar parte das suas reflexões com estes jovens como creio que se disponibilizaria para outras iniciativas", disse.

À chegada, o Presidente da República repetiu aos jornalistas a informação já transmitida de que hoje só "falará da Ucrânia", mas prometeu explicar na intervenção porque escolheu participar de forma presencial na Universidade de Verão do PSD.

"Daqui a bocadinho explico, ouvem aquilo que eu digo e depois fazem a leitura que quiserem", afirmou.