Brasil oferece a sua experiência contra a fome a toda a América Latina e Caribe

O Governo brasileiro anunciou hoje a disposição de compartilhar com outros países da América Latina e do Caribe a sua experiência no combate à fome, que já teve sucesso há duas décadas e que está a ser retomada.

O ministro do Desenvolvimento Social brasileiro, Wellington Dias, enfatizou a necessidade de maior cooperação regional contra a fome na abertura de um evento sobre capital humano promovido em Brasília pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pelo Programa Alimentar Mundial (PAM) e outros organismos.

Dias lembrou o bem-sucedido programa Fome Zero, criado em 2003, durante o primeiro mandato do Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou ao poder em 01 de janeiro após quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deixou de lado essas e outras iniciativas sociais.

O ministro lamentou que o "abandono" dos planos de assistência social por parte de Bolsonaro tenha causado o que considerou um enorme revés e explicou que esta semana o Governo brasileiro decidiu renovar o programa Fome Zero, para fazer face à situação de insegurança alimentar em que vivem cerca de 30 milhões de pessoas no país.

Dias garantiu que esta experiência, que há duas décadas também permitiu que cerca de 30 milhões de pessoas saíssem da fome no Brasil, pode ser partilhada com toda a América Latina, onde a insegurança alimentar também cresce.

A diretora regional para a América Latina e o Caribe do PAM, Lola Castro, saudou a iniciativa brasileira e garantiu que o combate à fome e às desigualdades passa pela "troca de experiências" e pela "busca de soluções de sucesso através da cooperação sul-sul".

Segundo a responsável do PAM, a situação de crescente fome e insegurança alimentar na América Latina revela que a região enfrenta "um momento crítico" que exige "encontrar soluções inovadoras".

Neste contexto, o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, disse que o Brasil "já foi um centro de excelência e referência no combate à fome e partilhou as suas experiências com a América Latina e África", algo que não hesitou em dizer que "isso vai acontecer de novo".

No evento realizado em Brasília, será discutido um relatório conjunto do BID e do PAM, sobre uma questão crucial para a América Latina e o Caribe, que é garantir a alimentação escolar adequada, que tem sido afetada pelas diversas crises económicas e sociais regionais.