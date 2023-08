Morreu o general francês que supervisionava a reconstrução da Catedral de Notre-Dame

O general francês Jean-Louis Georgelin, que tinha a seu cargo a supervisão da reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris, morreu na sexta-feira aos 74 anos durante uma caminhada nos Pirenéus, indicou hoje o Ministério Público.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou a morte do ex-chefe do Estado-Maior do Exército numa curta mensagem na rede social X (ex-Twitter).

"Com a morte do general Jean-Louis Georgelin, a nação perde um dos seus grandes soldados, a França um dos seus grandes servidores e a Notre-Dame o mestre da obra do seu renascimento", escreveu Macron, que escolheu Georgelin para supervisionar a reconstrução da catedral emblemática, atingida por um incêndio em abril de 2019.

Enquanto chefe do Estado-Maior do Exército, de 2006 a 2010, Jean-Louis Georgelin dirigiu operações militares na Costa do Marfim, Afeganistão, Balcãs e Líbano.