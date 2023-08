Venezuela envia 500 militares para combater grupos criminosos no Amazonas

A Venezuela enviou mais de 500 mil soldados para o sul do país, para a região do Alto Orinoco, no estado do Amazonas, para combater grupos criminosos que violam as leis ambientais.

O anúncio foi feito na quarta-feira pelo Comandante Estratégico Operacional das Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela (FANB), general-chefe Domingo Lárez.

"Mais de 500 efetivos das FANB estão a deslocar-se para o Alto Orinoco para lutar pela integridade territorial e soberania nacional, contra grupos criminosos que atacam o meio ambiente", anunciou Lárez.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), o general sublinhou que "a proteção ambiental é tarefa de todos, é um dever e um direito constitucional".

Por outro lado, Lárez explicou que as FANB continuam "a evacuar os mineiros ilegais do Parque Nacional Yapacana, desmantelando habitações ilegais e destruindo equipamentos que são predatórios para o ambiente".

"Nenhum interesse privado está acima dos interesses do Estado e dos direitos da natureza", frisou o militar.

Lárez anunciou ainda que, no âmbito de uma operação, militares venezuelanos localizaram, em Anzoátegui, 500 quilómetros a leste de Caracas, "num armazém em estado de abandono, 180 sacos com 9.000 mil quilogramas de ureia".

"Estas substâncias químicas têm o potencial de serem utilizadas como substâncias precursoras para a produção de drogas ilícitas", precisou o general.

Lárez disse que "o Estado venezuelano luta diariamente contra o tráfico ilegal de substâncias psicotrópicas e estupefacientes".

Segundo a imprensa local, foram identificados integrantes de organizações criminosas e grupos armados e guerrilheiros no estado venezuelano de Amazonas.

Estes grupos usam a região como rota de tráfico de drogas, ouro e armas.