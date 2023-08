"É uma grande honra e alegria ajudar esta nobre causa"

O bispo madeirense da Diocese de Mananjary, em Madagáscar, D. Alfredo Caires de Nóbrega, visita esta quarta-feira, 16 de Agosto, a Paróquia de Atouguia, na Calheta, onde celebrará a eucaristia agendada para às 18h30. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente na ocasião.

Trata-se de um regresso a casa de D. Alfredo Caires, natural do Caniço, que está em Madagáscar há mais de 40 anos, onde é bispo da diocese de Mananjary desde 2001.

D. Alfredo Caires de Nóbrega em Madagáscar , Foto DR

A deslocação à Madeira visa a recolha de donativos para a sua missão em Madagáscar, país que foi assolado entre Fevereiro e Março deste ano pelo ciclone Freddy. O objectivo é reconstruir casas, escolas, igrejas e combater a fome naquela região.

Hoje, o bispo madeirense deslocado celebrará a missa e posteriormente fará parte de um jantar solidário, que terá lugar no piso -1 da Paróquia de Atouguia. Ao DIÁRIO, o pároco da Calheta Silvano Vieira Gonçalves, revela ser "uma grande honra e alegria ajudar esta nobre causa" de reconstrução de Madagáscar e receber a visita, bem como celebração eucarística, de D. Alfredo Caires.

É uma grande honra e alegria para nós, enquanto paróquia, ajudar esta nobre causa de reconstrução de infra-estruturas com a presença do senhor Bispo D. Alfredo. É preciso lembrar que na África subdesenvolvida, a grande maioria das instituições fundamentais (escolas, centros de saúde) para a sociedade é construída pela Igreja Católica e são estas missões que garantem o bem-estar da população destes países. Padre Silvano Vieira Gonçalves

"As pessoas estão entusiasmadas e a dar o seu melhor para que tudo corra da melhor forma", aponta o pároco da Calheta.

O Bispo D. Alfredo Caires de Nóbrega estará na Madeira até 26 de Agosto, durante o período da sua estada tem agendadas várias visitas de âmbito religioso e cultural. O madeirense ficará hospedado em casa de familiares.

D. Alfredo Caires de Nóbrega de 72 anos foi ordenado sacerdote em 1980, Foto DR

Leontina Serôdio, da organização da visita, aponta que o jantar na Paróquia de Atouguia, com o custo de 7 euros (sem bebidas), contará com a participação de cerca de 70 pessoas.

Localizada no Estreito da Calheta, a Igreja Paroquial da Atouguia São João Batista tem um sacerdote missionário em Madagáscar, o padre José Alcindo Sousa, explica Leontina Serôdio, justificando, assim, a escolha do primeiro ponto de paragem do bispo da Diocese de Mananjary, natural do Caniço.

O Bispo D. Alfredo Caires e o Padre Alcindo Sousa, Foto DR

A igreja de Madagáscar é uma igreja que vive com muita alegria, para eles mesmo com fome há sempre espaço para celebrar e nós por vezes somos mais acanhados, este jantar solidário é uma forma de retomar os convívios interrompidos com a pandemia da covid-19. As pessoas têm sido muito receptivas e disponíveis, penso que vai haver uma boa adesão nesta missão. Leontina Serôdio

No programa da visita, D. Alfredo Caires vai visitar: a Paróquia das Eiras, no Caniço, pelas 18h30 de 19 de Agosto, 18:30; a Paróquia do Caniço, Igreja Matriz do Caniço a 20 de Agosto, pelas 10 horas; o Museu de fotografia do Núcleo Museológico do Caniço a 23 de Agosto, pelas 17 horas; e a Paróquia da Assomada, Capela da Mãe de Deus, pelas 19 horas de 23 de Agosto.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o ducentésimo vigésimo oitavo dia do ano, em que faltam 137 dias para o termo de 2023:

- 15 horas – A Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência de imprensa de apresentação do programa comemorativo do 515.º aniversário da cidade do Funchal no Salão Nobre da autarquia;

- 18h30 - A Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo apresenta oficialmente a Expo Porto Santo 2023 no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo;

- 18h30 - A Câmara Municipal do Funchal realiza a quarta e última sessão de esclarecimento sessão de esclarecimento sobre o Orçamento Participativo do Funchal 2023/2024 no Centro Cívico de São Martinho.

Principais acontecimentos registados a 16 de Agosto:

1777 - Guerra da Independência nos EUA. Os americanos vencem as forças britânicas na batalha de Bennington, Vermont;

1863 - É assinada a Emancipação dos escravos, pelo Presidente dos EUA, Abraham Lincoln. Nos Estados do Sul, porém, os escravos só conheceriam a liberdade após a Guerra Civil, com a aprovação da 13.ª;

1896 - Crise financeira em Portugal. O Banco do Porto e o Banco Comercial de Viana declararam-se insolventes;

1896 - É descoberto ouro no Alasca. Começa a grande corrida de ouro de Klondike;

1956 - Reestruturação da Defesa, em Portugal. São criados o Estado Maior General das Forças Armadas e o Conselho Superior Militar;

1960 - O Reino Unido concede a independência ao Chipre. A Presidência é entregue a Michaíl Christodulu Mùskos, Arcebispo Makarios III;

1968 - O ditador português Oliveira Salazar procede à última remodelação do Governo, antes de partir para férias, no forte de Santo António, no Estoril;

1984 - Os EUA anunciam o pagamento de 1,6 milhões de dólares de compensação por danos causados durante a invasão de Granada em 1983;

1990 - Escalada para a Guerra do Golfo. O governo iraquiano reúne 4.000 cidadãos britânicos e 2.000 norte-americanos, residentes no Kuwait, em hotéis, para servirem de "escudos humanos", em caso de ataque;

1994 - O Presidente da República, Mário Soares, veta três diplomas aprovados no Parlamento apenas com os votos do PSD: a lei de enquadramento dos Serviços de Informação, a lei de controlo dos rendimentos dos políticos e a lei de imprensa;

1995 - Um avião comercial Concorde da companhia aérea Air France bate o recorde de circum-navegação aérea, em 32h 27m 49s;

2002 - Estreia-se, no México, o filme "O Crime do Padre Amaro", de Carlos Carrera, inspirado no romance de Eça de Queiroz;

2003 - É reposto o fornecimento de energia na América do Norte, dois dias depois da falha que afectou a costa Leste e o Sul do Canadá. A falta de manutenção das redes de distribuição, pelas concessionárias, estive na origem do colapso;

2004 - Passa a ser obrigatória a apresentação da Ficha Técnica da Habitação nas escrituras de compra de casa;

2005 - É publicado o diploma que possibilita a venda dos medicamentos não sujeitos a receita médica fora das farmácias;

2005 - A cadeia britânica ITV revela documentos que atribuem a morte do imigrante brasileiro Jean Charles Menezes em Londres, no dia 22 de Julho, a "uma série de erros" da Scotland Yard.

2005 - Morrem os 161 ocupantes do avião McDonnell Douglas MD-82 da empresa

colombiana West Caribbean Airways que se despenhou sobre Machiques (Venezuela), fronteiriça com a Colômbia. 52 passageiros eram franceses;

2007 - É publicada em Diário da República a nova Lei de Avaliação do Ensino Superior;

2007 - Estados Unidos e Israel assinam um acordo que prevê a concessão a Telavive de 30 mil milhões de dólares de ajuda militar, durante a próxima década;

2012 - Quarenta e quatro mineiros morrem, e outros 78 ficam feridos, quando a polícia abre fogo contra grevistas armados de catanas e paus num campo nas imediações de uma mina de platina em Marikana, no noroeste da África do Sul. São ainda detidas 259 pessoas;

2012 - O Equador decide conceder asilo político ao fundador do "site" WikiLeaks, Julian Assange, refugiado há dois meses na sua embaixada em Londres;

2012 - Entra em vigor o testamento vital, um documento que só é válido quando formalizado perante um notário e que permite, aos que assim desejarem, esclarecer que tratamentos querem ou não fazer em caso de doença que os impossibilite de manifestar então a sua vontade;

2018 - A descodificação do genoma do trigo é publicada na revista Science, culminando uma investigação de 13 anos, que juntou mais de 200 cientistas de 73 instituições de 20 países, um consórcio, o International Wheat Genome Sequencing Consortium;

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a nova Lei de Bases da Saúde, aprovada pela maioria de esquerda, mas com reparos, nomeadamente a votação não ter sido a "ideal" por excluir o PSD;

2022 - O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anuncia que Portugal concedeu 49.997 protecções temporárias a ucranianos ou estrangeiros desde o início da guerra.

Pensamento do dia: