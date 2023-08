“Estamos preparados para a estreia com o rival”

Na primeira abordagem do treinador do Marítimo enquanto equipa de II Liga e na casa do rival Nacional, Manuel Tulipa sublinhou ser este “o primeiro jogo de uma competição nova para nós e que não faz muito a nossa história”, mas assegurou ter o Marítimo se preparado para este dia. “Conhecemos o nosso adversário, mas sem termos um leque de grandes referências, que se resumiram praticamente a dois jogos [para a Taça da Liga]. Sabemos que as equipas, por esta altura, ainda não estão completas e ainda procuram fechar os seus plantéis, mas achamos que estamos preparados para o jogo, em que queremos ser uma equipa adulta e, acima de tudo, uma equipa a controlar o jogo”, sustenta.

O facto de começar a competição a disputar o dérbi da Madeira, até há pouco jogado na I Liga, não passa ao lado do treinador do Marítimo. “Vamos jogar com um adversário da mesma região, que é o nosso rival, o que nos obriga a respeitar aquilo que é também a história do nosso adversário. Contudo, temos que ter consistência naquilo que preparamos durante estas cinco semanas e sermos Marítimo, ou seja, levarmos para o jogo a ambição de querer vencer”, sublinha o técnico.

O treinador do Marítimo assegura que “estruturamos uma equipa com elementos novos, com um treinador novo, com uma ideia nova e tudo isto carece de algum tempo e de alguma consistência”

“Mas acredito muito nos jogadores que chegaram e nos que permaneceram e, acima de tudo, naquilo que é o nosso caminho. Neste percurso foram vendidos dois activos muito fortes [Vidigal e Mosquera], ficamos com gente que também tem capacidade para poder jogar a outro nível, mas o futebol é isto e o nosso problema foi não ter ficado na I Liga. Agora, enquanto equipa é conseguir alcançar o objectivo traçado e esse nosso caminho não pode mudar, nem pode oscilar em função de um resultado menos positivo ou menos conseguido”, reforça o técnico português.

Os adeptos igualmente não passaram ao lado do técnico maritimista nesta sua abordagem à estreia na II Liga e que já prometem muito apoio neste primeiro embate da equipa. “O que não aconteceu de bom ao clube na época passada não foi pelos adeptos. Eles estiveram sempre presentes, deram uma resposta enorme e queremos que façam parte da nova história do Marítimo, porque de trata de uma adaptação a um contexto diferente”, alerta