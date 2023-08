Jair Bolsonaro diz não ter problema em a justiça quebrar o seu sigilo bancário

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro disse hoje, ao ser questionado por 'media' locais, que a quebra do seu sigilo bancário não lhe causou "problema nenhum".

"Sem problema nenhum. Lógico que tudo incomoda, mas não tem problema nenhum", assegurou Bolsonaro, que teve a conta bancária à disposição das autoridades por determinação do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na quinta-feira.

De acordo com o político apoiado pela extrema-direita brasileira, a investigação sobre a venda ilegal de joias que recebeu do Governo da Arábia Saudita - que motivou a decisão de Moraes - seria o "único problema que está tendo no [seu antigo] Governo".

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que também teve seu sigilo bancário quebrado, também se manifestou sobre o caso.

"Está ficando cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismos e inflada pela 'media', tem o objetivo de manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não vão conseguir", escreveu nas redes sociais.

Além disso, Michelle Bolsonaro disse que não era necessário levantar o sigilo bancário e que bastava pedir-lhe, porque "quem não deve nada teme".

Bolsonaro e o seu círculo receberam joias valiosas durante viagens oficiais ao exterior como presentes que deveriam ter dado ao Estado brasileiro quando deixou o poder.

Segundo as investigações, o casal Bolsonaro guardou vários desses presentes de luxo e, por meio de intermediários, vendeu parte deles nos Estados Unidos da América, embora posteriormente alguns de seus colaboradores os tenham recomprado quando o Estado exigiu sua devolução.

O ex-presidente, que nega ter cometido qualquer irregularidade, está a ser investigado em diversos processos cíveis e criminais, incluindo o golpe de 08 de janeiro, quando milhares de seus apoiantes invadiram os gabinetes da Presidência, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal na tentativa de derrubar o Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.