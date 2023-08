Santa Cruz investe 77 mil euros na limpeza de Linhas de Água

A Câmara Municipal de Santa Cruz tem previstos no seu plano de investimentos 77 mil euros para a limpeza de várias linhas de água nas cinco freguesias do concelho, correspondendo a cerca de 13 segmentos de ribeiras.

O Município informa que o trabalho vai realizado por etapas e que representa mais um esforço da autarquia para com a preservação dos recursos hídricos locais, "assumindo estas limpezas um papel fundamental no ecossistema de Santa Cruz, na regulação do fluxo de água e na segurança de propriedades e pessoas".

Infelizmente, ao longo do tempo, as linhas de água tornam-se, muitas vezes, obstruídas por detritos como galhos, folhas e resíduos sólidos, o que pode causar sérios danos ao meio ambiente, bem como riscos de inundações. A limpeza das linhas de água torna-se uma responsabilidade partilhada entre os proprietários que têm propriedades confinantes com estas linhas de água (nas frentes particulares fora de aglomerados urbanos) e os próprios Municípios sempre que as linhas de água estejam inseridas em aglomerados urbanos, tal como consagrado na legislação em vigor. Câmara Municipal de Santa Cruz

O comunicado da autarquia dá conta que os trabalhos vão ser executados com recurso a equipamentos apropriados para remover os detritos acumulados nas linhas de água. Já nas frentes particulares, fora dos aglomerados urbanos, o Município solicita "a colaboração dos moradores, pedindo que evitem jogar ou descartar resíduos nas linhas de água e que, junto às suas propriedades, efectuem as devidas limpezas".

Os trabalhos de limpeza de linhas de água terão início no mês de Agosto e continuarão até ao final do ano. Dessa forma, durante este período, a Câmara Municipal de Santa Cruz alerta que "é possível que existam interrupções temporárias no acesso a algumas áreas afectadas".