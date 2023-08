320 mil euros para projecto de expansão do Arquivo Regional e Biblioteca da Madeira

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, vai avançar com obras de ampliação no edifício do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

No início deste mês, no dia 8, o Governo estabeleceu um contrato de 320 mil euros com a empresa Miguel Saraiva Architecture International, que está sediada na Zona Franca da Madeira, para a elaboração do projecto de arquitectura e coordenação, que tem um prazo de execução de 300 dias, ou seja, um período de cerca de dez meses.

Com este plano de ampliação do edifício da ABM, o Governo Regional pretende que sejam atingidos cinco objectivos distintos.

O primeiro será “disponibilizar mais espaço em depósito para responder quer à carência desse mesmo espaço por parte do sector público, no contexto das funções de arquivo definitivo da administração pública regional, quer às necessidades inerentes às funções de biblioteca pública geral e ao depósito legal de publicações”. Neste ponto, o Executivo madeirense explica que a evolução da estanteria em depósito atingiu "em Janeiro de 2021 o total acumulado de 23.371 metros lineares de documentos”, ou seja o equivalente a uma taxa de ocupação global de 70,8%, que ascende a 74%, nos depósitos de arquivos, mais sujeitos à pressão da procura.

À luz das necessidades previsíveis de incorporação de documentos acumulados dos serviços do Governo Regional da Madeira, a capacidade remanescente dos depósitos revela-se manifestamente insuficiente Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

O segundo objectivo passa por modernizar a oferta ao nível das funções de biblioteca e leitura pública e implementar funcionalidades e serviços que não estão contemplados no projecto do actual edifício.

No projecto do actual edifício do ABM não foram previstas quaisquer áreas para as funções de serviços educativos; leitura infantojuvenil; acesso a conteúdos multimédia; áreas de trabalho e estudo. Se algumas destas funções têm hoje lugar no edifício do ABM, foi à custa da adaptação de um espaço edificado à revelia dessas mesmas funções, com inevitável prejuízo para a qualidade e amplitude do serviço prestado junto dos utilizadores. Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Além da modernização, também está em vista o aumento das valências em matéria de funções de conservação e restauro para documentos em situação crítica. A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestrutura explica que "a insuficiência da capacidade actualmente instalada ficou mostrada no 20 de Fevereiro, tendo então sido necessário proceder a um esforço de adaptação dos meios de recepção e tratamento de documentos neste tipo específico de situações, com prejuízo da eficácia e alcance das intervenções realizadas nesse contexto".

Outro dos pontos fundamentais deste projecto está relacionado com o reforço à capacidade de resposta em matéria de apoio técnico aos arquivos da administração pública regional. "A acumulação excessiva de documentos nos serviços da administração pública regional e a insuficiente alocação de recursos nesses serviços para fins de gestão documental e avaliação de massas documentais acumuladas recomendam o reforço da presença do ABM no âmbito do apoio técnico à administração".

Por fim, o Governo Regional também tem a intenção de aumentar a capacidade de estacionamento, de forma a permitir o parqueamento de um total de 100 viaturas, incluindo os lugares adaptados e para o carregamento de veículos eléctricos. Actualmente o edifício tem espaço para 57 automóveis e 3 motos.