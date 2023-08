AOM filiada na Federação Ornitológica Nacional Portuguesa (FONP)

“Quase 30 anos depois acontece a mudança de Federação da Associação Ornitológica da Madeira, até então filiada na Federação Ornitológica Portuguesa Cultural e Desportiva (FOP), numa Assembleia Geral Extraordinária, plenário que contou com 36 associados, uma mobilização histórica para uma decisão de máxima importância”, refere a associação madeirense em comunicado.

A votação favorável de quase 95% dos presentes, fez com que acontecesse a desfiliação da FOP e a filiação à Federação Ornitológica Nacional Portuguesa (FONP). “É o fecho de um capítulo na história da AOM, que pretende continuar a ser um activo valioso através dos seus associados, a dinamizar a ornitologia regional, tanto a nível nacional como internacional”.

Mais informação a AOM que a desfiliação da FOP foi já enviada e aceite pelo Presidente da Assembleia Geral da FOP e a candidatura de Filiação à FONP seguiu pela mesma via.

No ano que assinala os 29 anos da Associação Ornitológica da Madeira, a direcção mostra-se optimista em mais um ano de boas representações internacionais e com grande foco no Campeonato Nacional que este ano se realiza em Viana do Castelo. “Estamos certos de que os nossos associados estão focados em mantermos uma alta performance naquela que é a prova rainha nacional da ornitologia”, diz João Fernandes.

Recordar que os associados da AOM deverão estar de partida para o Campeonato do Mundo que acontece em Janeiro próximo, em Espanha, com as cores da Madeira e de Portugal ao peito.

A Direcção da AOM tem já reunião agendada para o início de Setembro com a Direcção da FONP, para planificação dos trabalhos do ano 2023.