Número de mortos por explosão em posto de combustível na Rússia sobe para 35

A explosão e incêndio que aconteceu na segunda-feira à noite num posto de combustível no Daguestão, república russa no Cáucaso, já causou 35 mortos, segundo o relatório divulgado hoje pelo Ministério de Situações de Emergência da Rússia.

"O número total de mortos é de 35", refere o ministério, que fala ainda em dezenas de feridos.

O último balanço apontava para 33 mortos e mais de 80 feridos.

O incêndio começou numa oficina mecânica, onde se encontravam carros estacionados, e propagou-se até à bomba de gasolina, referiu a RIA Novosti, citando o ministério.

De acordo com o Ministério do Interior do Daguestão, dois dos oito tanques de combustível do posto explodiram.

As autoridades russas anunciaram a abertura de uma investigação criminal ao incidente.

A república russa no Cáucaso, vizinha da Chechénia e que faz fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão, declarou um dia de luto.