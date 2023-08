Mãe e filho assistidos em acidente na via rápida

O choque em cadeia ocorrido há instantes na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, provocou ferimentos a uma mulher com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos e ansiedade ao filho, um menino de oito anos.

A mulher queixava-se de dores na zona torácica e o menino estava bastante assustado e nervoso. Ambos foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estiveram no local com duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.

Foram depois transportados para o hospital.

O acidente, que envolveu quatro carros, deixou o trânsito congestionado.