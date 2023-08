CHEGA-Madeira exige que governantes assumam consequências pelo ciberataque

"O ataque informático ao Sistema de Saúde da Região Autónoma da Madeira gerou consequência profundas, as quais assumem uma dimensão ainda mais preocupante quando consideramos que o dito sistema de saúde depende directamente de dados precisos, actualizados e acessíveis de modo a poder desenvolver com precisão e eficácia a sua acção, incluindo o diagnóstio e o tratamento de doentes. A usurpação indevida de dados clínicos compromete a integridade desses mesmos dados, que podem, agora, ser usados para todo o tipo de fins, até os menos éticos, e também gera atrasos nos tratamentos, colocando muitos utentes sob o risco de diagnósticos imprecisos e até de vida", começa por dizer Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira e cabeça de lista às eleições legislativas

Face a toda esta situação, o CHEGA-Madeira realça que a gravidade da situação criada e a multiplicidade das suas ramificações exigem, de quem lidera o governo regional e este sector, em específico, esclarecimentos claros, transparência na acção e o assumir de responsabilidade perante as famílias afectadas e a população, em geral.

A primeira pergunta que naturalmente se coloca é como é que um sistema tão fundamental para o funcionamento público estava tão exposto a este tipo de ataques, especialmente quando o que temos visto da parte do governo regional é uma propaganda constante de investimentos e de anúncios que nos levaria a pensar que o serviço de saúde está a funcionar devidamente e que a informação que é fundamental para a sua operação está devidamente salvaguardada. Afinal, este governo, que tem gasto tanto do nosso dinheiro para fins questionáveis, tem sido claramente negligente numa área numa área como a cibersegurança, comprovando, uma vez mais, que, afinal, a prioridade do PSD e do CDS é dar de ganhar aos amigos da hotelaria e da construção.” Miguel Castro

Para Miguel Castro, as questões não se ficam por aqui. Pelo contrário, o líder do CHEGA-Madeira enfatiza a enorme falta de responsabilização que tem pautado este processo.

Decidimos não reagir imediatamente a esta crise, pois quisemos dar ao governo, ao secretário da Saúde e à administração do SESARAM algum tempo para virem a público e assumirem as suas responsabilidades. Todavia, mais de uma semana depois dos ataques, notamos que o comportamento é o mesmo que foi adoptado em tantas outras crises que a Madeira enfrentou, ou seja, quando os problemas batem à porta, as pessoas que tomam decisões estão de férias ou não estão na Região, e, se não fosse a força de vontade do pessoal operacional, não havia uma resposta. Depois, vêm os políticos do PSD e do CDS dizer que está tudo controlado e planeado, quando todos nós sabemos que, em matéria de cibersegurança, como em tantas outras áreas, a negligência é a grande marca deste governo, no qual certos secretários, directores regionais e uns tantos outros querem apenas resolver a sua vida e criar fortuna, e não servir a população.” Miguel Castro

Miguel Castro aponta que a hipotética recuperação dos dados dos utentes não significa o fim das ameaças para a população.

“Como todos sabemos, mesmo que os sistemas afectados sejam recuperados e os dados sejam restaurados, o perigo persiste, pois os criminosos que estão pode detrás disto podem usar as informações sensíveis que usurparam para causar danos financeiros e sociais, acedendo às nossas contas bancárias e aplicações, expondo a nossa vida pessoal e orquestrarndo um número de fraudes que colocam em risco todos os nossos activos digitais. Estamos, de forma muito real, em perigo – e esse perigo não termina, de forma alguma, com a recuperação dos dados", acrescentou.

Miguel Castro questiona ainda o anunciado uso das verbas do PRR para resolver problemas de segurança que já deveriam ter sido acautelados.

É ofensivo que o governo venha usar o dinheiro do PRR para resolver problemas de segurança que já nem deviam existir. O dinheiro que era para apoiar as famílias que estão sufocadas, as empresas que estão esmagadas pela carga fiscal e os cidadãos que desesperam por habitação digna está a ser queimado em obras inúteis, que alimentam os mesmos de sempre, e para tapar buracos gerados pela inépcia de quem manda. Como já apontamos tantas vezes, este é um governo de prioridades erradas.” Miguel Castro

O líder do CHEGA-Madeira reforça a inquietação do partido com o facto do governo e a liderança do SESARAM não assumirem, como é seu dever, as responsabilidades que lhes assistem pelo caos instalado no serviço de saúde da Região.

“Somos uma Região onde a culpa morre solteira. O caos impera num serviço nevrálgico para a vida das pessoas, o governo manipula, a todo o custo, a informação para nos dizer que tudo está controlado (já ouvimos isto antes), os profissionais do sector são pressionados para que fiquem calados e não divulguem a magnitude da situação, os cidadãos enfrentam consequência que vão muito mais além da recuperação dos dados, mas ninguém se demite! Acima de tudo, o que interessa ao secretário e às chefias do SESARAM é jogar areia os olhos das pessoas, preservar o seu posto, garantir o seu salário, garantir as suas regalias e gastar ainda mais do nosso dinheiro, que tanto nos custa a ganhar, para resolver uma situação criada apenas pela sua incompetência. Quando é que estas pessoas são postas na rua?”, concluiu.