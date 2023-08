Turistas que visitam Rússia são dez vezes menos do que antes da pandemia de covid-19

O turismo estrangeiro na Rússia continua abaixo dos níveis pré-pandemia, 10 vezes inferior ao registado em 2019, apesar de ter aumentado 130% no primeiro semestre de 2023, disse hoje a diretora executiva dos Operadores Turísticos da Rússia (ATOR)

Segundo Maia Lomidze, citada pela agência noticiosa estatal russa Interfax, o fluxo turístico estrangeiro no primeiro semestre deste ano aumentou 130%, com 187 mil visitantes, contra 81 mil no ano passado, mas muito abaixo dos dois milhões que viajaram para a Rússia no mesmo período de 2019.

Para Maia Lomitze, os números "representam uma estatística muito triste de viagens" de turistas estrangeiros para a Rússia.

Lomidze disse que entre os países que mais viajantes trazem para a Rússia estão a China, a Alemanha, o Cazaquistão e a Turquia, embora tenha reconhecido que se trata na quase totalidade de viagens de negócios.

De acordo com a ATOR, 32.000 chineses visitaram a Rússia no primeiro semestre deste ano, em comparação com 600.000 durante o mesmo período em 2019, mais do que os 20.600 turistas turcos e 12.500 alemães.

O mercado turístico russo sofreu as graves consequências da pandemia de covid-19, que levou não só à cessação dos voos internacionais, mas também a severas restrições sanitárias e, pouco depois, à "campanha militar" da Rússia, como o Kremlin define a invasão, na vizinha Ucrânia.

Em julho passado, a União Russa do Turismo apelou a "medidas de estímulo" para atrair visitantes estrangeiros no meio da guerra em curso com a Ucrânia.

Em particular, destacou a introdução do visto eletrónico, que entrou terça-feira em vigor, e a aplicação do regime de isenção de vistos para grupos turísticos da China.