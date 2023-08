Ex-Marítimo Pablo Moreno vai jogar em Andorra

O antigo avançado do Marítimo, Pablo Moreno, que acertou a desvinculação do clube esta terça-feira, vai continuar a sua carreira na segunda liga espanhola, ao serviço do FC Andorra.

Na época passada, pelos madeirenses, o ex-jogador espanhol da Juventus e do Manchester City, que era o elemento que mais auferia no plantel maritimista, participou em 22 partidas, não tendo feito qualquer golo.