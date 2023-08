Protecção Civil e Comando Operacional da Madeira realizam actividade conjunta com drones

Na sexta-feira, a Protecção Civil da Madeira e o Comando Operacional da Madeira (COM) realizaram, no seguimento das acções conjuntas regularmente realizadas, mais uma actividade, diurna e nocturna, com a utilização dos Drones deste Comando, com "especial enfoque na utilização das capacidades de grande alcance, cobertura, infravermelhos e captação de imagem nocturna destes equipamentos".

Esta acção contou com a participação de uma equipa do Corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses, de uma equipa do Corpo de Bombeiros de Câmara de Lobos e dos militares do COM, que colocaram no terreno, uma vez mais, esta valência no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios a Rurais.