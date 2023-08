Sporting arranca a I Liga em Alvalade frente ao Vizela

O Sporting estreia-se hoje na edição 2023/24 da I Liga de futebol com a receção ao Vizela, com os clubes a voltarem-se a defrontar na primeira jornada da competição, tal como há dois anos, igualmente em Alvalade.

Em 06 de agosto de 2021, o Sporting apadrinhou a estreia do Vizela na I Liga com um triunfo por 3-0, naquele que foi, na altura, o primeiro jogo dos 'leões' após o título conquistado em 2020/21.

Sporting e Vizela, desta vez a atuar em casa, também se defrontaram na última jornada da I Liga 2022/23, com novo triunfo do clube lisboeta, mas por 2-1.

Nessa época, o Sporting terminou a prova no quarto lugar, enquanto o Vizela foi 11.º classificado.

Em Alvalade, às 20:30, os 'leões' vão efetuar o primeiro jogo oficial da época, com as atenções viradas para a estreia do avançado sueco Viktor Gyokeres, a contratação mais cara da história do emblema 'leonino' (20 milhões de euros).

Antes, em Barcelos, o Gil Vicente recebe o Portimonense, às 15:30, enquanto, às 18:00, no Algarve, o recém-promovido Farense defronta o Casa Pia.

O campeão Benfica entra em campo na segunda-feira, frente ao Boavista, no Bessa, na partida que fecha a ronda inaugural do campeonato. No mesmo dia, o FC Porto desloca-se ao terreno do Moreirense.

Na sexta-feira, no arranque oficial da I Liga, o Famalicão foi a casa do Sporting de Braga vencer por 2-1, tornando-se no primeiro líder da prova.

Programa da primeira jornada:

- Sexta-feira, 11 ago:

Sporting de Braga - Famalicão, 1-2

- Sábado, 12 ago:

Gil Vicente - Portimonense, 15:30

Farense - Casa Pia, 18:00

Sporting - Vizela, 20:30

- Domingo, 13 ago:

Rio Ave - Desportivo de Chaves, 15:30

Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães, 18:00

Arouca - Estoril Praia, 20:30

- Segunda-feira, 14 ago:

Moreirense - FC Porto, 18:45

Boavista - Benfica, 20:45