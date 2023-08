Banda Municipal de Machico vai actuar nas Festas de Vizela

A Banda Municipal de Machico vai estar presente entre os dias 9 e 13 de Agosto nas Festas de Vizela, onde vão actuar 59 pessoas, distribuídas pela Banda Filarmónica e a Tuna de Machim (projecto da Banda e da Casa do Povo de Machico).

A deslocação acontece no âmbito do intercâmbio cultural entre a Banda Municipal de Machico e a Filarmónica Vizelense do Município de Vizela, iniciado em Julho de 2019 com a visita da filarmónica à Madeira, mas que, entretanto, por razões da pandemia da covid-19, só agora tem continuidade.

A Banda Filarmónica interpretará musicas do mundo e a Tuna de Machim cantará temas do cancioneiro madeirense, bem como de Machico, acompanhado pelos cordofones tradicionais.

O maestro Mário Santos, orientará a filarmónica e o professor Manuel Spínola orientará a Tuna de Machim - o Machiquense. O professor Nuno Nicolau será o artista convidado.

Segundo o presidente da Direcção da Associação Banda Municipal de Machico, Manuel Spínola, a instituição "não realiza intercâmbios desde 2005 e só foi possível com apoio do Munícipio de Machico e Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura":