A candidatura ‘Somos Madeira’ (PSD/CDS) realça o trabalho que tem sido realizado nos últimos anos para o sucesso da paz social, diálogo e valorização dos salários.

Após uma reunião com o Conselho Económico e da Concertação Social, o deputado e candidato Carlos Rodrigues sublinhou, através de comunicado enviado pelos social-democratas, que o PSD “tem como um dos pilares para o desenvolvimento económico a valorização salarial dos trabalhadores, bem como o reconhecimento do mérito e a estabilidade das relações entre empregadores e colaboradores”.

Neste contexto, salienta que, a par de outras entidades, o Conselho Económico e da Concertação Social tem desempenhado, também, “um papel extremamente central e fundamental”, no sentido de promover e de fomentar esse diálogo, contribuindo para “o sucesso e a paz nas relações laborais entre os diferentes parceiros sociais”.

O candidato destaca que é “através deste diálogo com os parceiros que tem sido possível, ao longo destes dois últimos dois mandatos, diminuir de forma robusta o desemprego”, recordando que estamos hoje com os níveis mais baixos das últimas décadas, garantir “maior estabilidade em termos do emprego, diminuindo as situações de precariedade no mercado de trabalho”, conciliar estas questões com a “valorização do próprio trabalho”.

Carlos Rodrigues salientou, ainda, que a proposta desta candidatura é que se continue a promover o bom relacionamento ao nível da concertação social e a desenvolver as capacidades e as potencialidades de diálogo, também ao nível do Conselho Económico e Social, com vista ao reforço do desenvolvimento económico, da estabilidade e da paz social, dando garantias, quer a trabalhadores, quer a empregadores, no sentido de desenvolveram e de melhorarem as relações que existem entre eles”.