Universidade da Madeira é a instituição de ensino do País com maior percentagem de publicações em cooperação com a China

A Universidade da Madeira é a instituição de ensino superior em Portugal com a maior percentagem de publicações indexadas com afiliação conjunta com instituições chinesas nos anos 2021 e 2022 (13.0 %), seguindo-se a Universidade do Minho (4.5%) e o ISCTE (4.5%). A informação avançada pela UMa advém dos dados extraídos da base de dados Scopus e analisados/divulgados recentemente, no sítio https://pachecotorgal.com, por Fernando Pacheco Togal, que revelam que a Universidade da Madeira é, a nível nacional, a instituição de ensino com maior percentagem de publicações em cooperação com a China.

As Universidade dos Açores (4.5%) e de Lisboa (4.3%) completam o top 5. Estes resultados, que mais do que duplicam o primeiro lugar alcançado pela Universidade da Madeira no período 2016-2020, foram extraídos da base de dados Scopus, tendo sido analisados e divulgados recentemente, no sítio https://pachecotorgal.com, por Fernando Pacheco Togal, Investigador-Principal no Centro de Território, Ambiente e Construção da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros.

Este resultado reveste-se de particular importância para a Universidade da Madeira dado que a China é actualmente um dos países que mais cresceu em termos científicos, tendo, inclusive, e, de acordo com um estudo publicado pelo National Institute of Science and Technology Policy (Japão), ultrapassado os EUA em termos de número de artigos mais citados.

A cooperação institucional entre a Universidade da Madeira e a China, constituiu-se como uma aposta estratégica da instituição, tem mais de década e meia de trabalho conjunto, tendo sido particularmente dinamizada, com a atribuição em 2010, da Cátedra em Nanotecnologias (FCT/Santander), a qual permitiu atrair especialistas internacionais, através de projetos de investigação e desenvolvimento conjuntos, para a instituição de ensino superior madeirense e nomeadamente para o Centro de Química da Madeira.

De salientar também, a este propósito, que a Universidade da Madeira, através do Centro de Química da Madeira, para além da colaboração intensa com várias instituições de ensino e investigação chinesas, com destaque para a cooperação com a Universidade de Donghua (Xangai), é um dos membros fundadores do Belt and Road Joint Lab on Advanced Materials, um laboratório em Materiais Avançados, sediado na Universidade de Zhejiang, em Hangzhou, dedicado à investigação nas áreas dos materiais biomédicos, materiais avançados para energia, nanotecnologia, ciências marinhas e ambiente, que promove a cooperação científica e o intercâmbio de estudantes e investigadores entre os dois países e a criação de laboratórios de investigação conjuntos nas unidades de investigação portuguesas.