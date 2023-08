Remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou para 1.496 euros

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje os valores provisórios do 2.º trimestre de 2023, referentes à remuneração média mensal por trabalhador por posto de trabalho, das entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM).

No 2.º trimestre de 2023, "a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou 6,7% em relação ao mesmo período de 2022, situando-se nos 1.496 euros. A remuneração regular e a remuneração base subiram 6,7% e 7,0%, atingindo, respectivamente, 1.185 e 1.139 euros. Em termos reais, isto é, descontando a inflação neste período, medida pela variação do Índice de Preços do Consumidor da Região, as remunerações médias total e base por trabalhador aumentaram 1,8%, e a remuneração média regular aumentou 2,1%", explica a DREM.

De referir que estes resultados compreendem 101,9 milhares de postos de trabalho beneficiários da Segurança Social e subscritores da Caixa Geral de Aposentações, o que representa um aumento de 4,0% face ao mesmo período do ano anterior.

Diz a DREM que, em termos homólogos, "destacam-se os aumentos da remuneração total nas “Actividades administrativas e dos serviços de apoio” (secção N; +14,1%), nas empresas de “Serviços de mercado com forte intensidade de conhecimento (+10,8%), nas empresas da “Indústria transformadora de média tecnologia” (+10,2%), nas empresas de 250 a 499 trabalhadores (+9,4%), de 1 a 4 trabalhadores (+9,0%) e no sector público (+8,0%)".

No 2.º trimestre de 2023, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região foi 1.496 Euros, inferior à do País (1.539 Euros) em 43 euros, reduzindo-se o diferencial registado no trimestre anterior (71 euros). A variação homóloga, em termos nominais, no País, foi de 6,7% (1.442 Euros em junho de 2022) e em termos reais de 2,4%. DREM

À semelhança da Região, "a nível nacional, a “Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio” (secção-D) foi a actividade que apresentou a remuneração bruta total mais alta (3.332 euros na RAM e 3.539 euros no país). As empresas do escalão com 250 a 499 trabalhadores, foram na RAM aquelas que registaram o valor mais elevado neste indicador (1.937 euros), enquanto a nível nacional, foi esse mesmo escalão ex-aequo com o de 500 e mais trabalhadores (1.895 euros). Na RAM, contrariamente ao trimestre anterior, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador no sector privado registou uma variação homóloga inferior à do sector das Administrações Públicas, respetivamente, 7,3% e 8,0%".