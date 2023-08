Apreendidos 462 quilos de cocaína na Costa Rica em contentor com destino a Portugal

As autoridades da Costa Rica apreenderam 462 quilos de cocaína que estavam num contentor com fruta destinada a exportação e que tinha Portugal como destino, divulgou hoje o Ministério da Segurança Pública do país da América Central.

A operação decorreu este domingo no cais de Gaston Kogan, localizado em Moín, província de Limón (Caraíbas), onde as autoridades descobriram o carregamento de droga escondido entre fruta fresca, que teria como destino o porto de Setúbal.

"É importante que mais uma vez a polícia costa-riquenha atue contra o narcotráfico, detenha os quilos de cocaína que seriam reexportados, enviados da Costa Rica para a Europa", destacou ministro da Segurança Pública, Mario Zamora, em comunicado citado pela agência Efe.

A droga foi encontrada quando os agentes da Polícia de Controlo de Drogas (PCD) realizavam uma fiscalização no cais e detetaram várias embalagens suspeitas, nas quais se encontravam 462 quilos de cocaína, indicou o MSP.

Este cais é operado pela Junta de Administração Portuária e Desenvolvimento Económico da Encosta Atlântica (Japdeva), uma entidade estatal.

O principal porto da Costa Rica é o Terminal de Contentores de Moín, localizado na mesma província de Limón (Caraíbas) e operado sob concessão pela empresa internacional APM Terminals.

Naquele terminal de contentores, o governo instalou, a 13 de julho, dois 'scanners' para revistar toda a carga que entra e sai do porto, no âmbito de uma política de combate ao narcotráfico.

O tráfico de droga através de contentores intensificou-se nos últimos anos na Costa Rica, situação que levou o atual governo do Presidente Rodrigo Chaves a instalar os 'scanners'.

Segundo as autoridades, a droga costuma chegar à Costa Rica em barcos provenientes da América do Sul, sendo que grupos criminosos locais encarregam-se de receber os carregamentos, armazená-los e depois introduzi-los em contentores de produtos legais, para despachá-los principalmente para a Europa.

Durante 2022, a PCD detetou pelo menos oito contentores com um total de 9,5 toneladas de cocaína, face aos 19 contentores com uma carga de 16,1 toneladas de cocaína apreendidos em 2021 e 17,1 toneladas em 17 contentores em 2020.

Em 2023, as autoridades encontraram pelo menos três contentores com cerca de 2,2 toneladas de cocaína.