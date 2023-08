Metropolitano de Lisboa com recorde de 4 milhões de viagens em sete dias

O Metropolitano de Lisboa registou o recorde de 4 milhões de viagens entre 31 de julho e 06 de agosto, período em que decorreu a Jornada Mundial da Juventude, anunciou hoje a empresa.

Numa nota, o Metropolitano de Lisboa informou que estes 4 milhões de viagens representam um recorde no Metro num período de sete dias consecutivos, e que só na passada sexta-feira, 04 de agosto, contabilizou quase 740 mil viagens, "uma situação inédita na história da empresa".

Segundo a empresa, esta situação foi possível devido ao "reforço de comboios, com mais de 15.600 circulações, tendo todo o evento sido monitorizado permanentemente entre o Metropolitano de Lisboa e todas as entidades envolvidas".

Foi também reforçado o apoio operacional nas estações, com mais 70 voluntários (trabalhadores não operacionais e promotores).

O Metropolitano destacou ainda que o transporte de peregrinos efetuou-se "de forma ordeira e sem incidentes" e elogiou "o empenho e a dedicação" dos trabalhadores, o que "permitiu o cumprimento do plano de mobilidade previamente definido, enquanto operador de transporte estruturante na cidade de Lisboa".

O Metropolitano de Lisboa destacou ainda que celebrou uma parceria com o Comité Organizador Paroquial do Alto do Lumiar para a cedência de instalações, de 29 de julho a 07 de agosto, para alojamento e pernoita de cerca de 500 peregrinos.

A agência Lusa questionou a empresa sobre recordes anteriores de transporte de passageiros, não tendo obtido resposta até ao momento.