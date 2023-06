SESARAM promove formação a equipas de enfermagem do Serviço de Urgência

As equipas de enfermagem do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, estão a realizar formação na área da abordagem ao doente crítico, no Centro de Simulação Clínica do SESARAM.

O curso, que se iniciou na segunda-feira e termina amanhã, tem como objectivo padronizar os cuidados especializados à pessoa em situação crítica, optimizar o conhecimento técnico e científico dos enfermeiros de cuidados gerais, na abordagem à pessoa em situação crítica e potenciar as competências psicomotoras e cognitivas prévias.

A enfermeira Ana Gouveia, adjunta da Direção de Enfermagem, acompanhou a formação e afirmou a importância da mesma para as “políticas de organização e para os cuidados seguros ao doente em situação critica”.

Esta formação ocorre no Centro de Simulação Clínica, é um cenário muito semelhante ao do contexto real, tudo se conjuga no potenciar de cuidados de excelência e cuidados ao doente em situação critica, uma realidade diária no Serviço de Urgência, onde são parte integrante os enfermeiros Ana Gouveia, adjunta da Direção de Enfermagem

A formação coordenada pelo enfermeiro Especialista em Médico-Cirúrgica do Serviço de Urgência, Vítor Correia, aborda neste primeiro módulo, o processo assistencial à pessoa em situação crítica e o papel do enfermeiro, melhorando "skills" e cuidados de enfermagem ao doente crítico no serviço de urgência.

O curso está dividido em cinco módulos e planeado para instruir um total de 40 enfermeiros do Serviço de Urgência do SESARAM, divididos em quatro grupos de 10 formandos.