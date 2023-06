Mau tempo não afectou infra-estruturas das Pescas

A Secretaria Regional de Mar e Pescas informa que as suas infra-estruturas e equipamentos têm suportado muito bem as condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Óscar.

“A única nota de registo que aconteceu nas últimas horas, foi uma inundação na Rua Virgílio Teixeira, junto ao Entreposto Frigorífico e da Lota do Funchal, sem que as duas infraestruturas fossem diretamente atingidas”, informou esta tarde o gabinete do secretário regional da tutela, Teófilo Cunha.

Em nota de imprensa, a secretaria explicou que a situação, "originada pela grande afluência de águas na zona rotunda do Porto do Funchal, túnel da Pontinha e Rua Carvalho Araújo, foi resolvida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, através da utilização de motobombas de água", referindo que o trabalho contou com a colaboração da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, e com o empenho dos trabalhadores do Serviço de Lotas e Entrepostos.

“Os nossos técnicos e colaboradores estiverem de prevenção desde segunda-feira, monitorizando eventuais problemas que pudessem ocorrer resultantes da elevada precipitação das últimas horas”, acrescenta a nota, revelando que "os serviços têm funcionado normalmente”.

Durante a noite foi efectuada uma descarga de 4,7 toneladas de peixe espada preto, e realizado um leilão de lapas. As restantes lotas e entreposto, Caniçal, Paul do Mar, Porto Moniz e Porto Santo, não tiveram qualquer situação anómala.

Em relação à frota pesqueira regional, está, como é habitual, a respeitar as orientações da Capitania do Porto do Funchal, e recolheram aos portos, devendo retomar a atividade apenas na quinta-feira, quando as condições meteorológicas evoluíram positivamente, finaliza a nota de imprensa.